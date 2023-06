Evropu ochrání Korea. Totiž vyzbrojí

Ruský útok proti Ukrajině změnil mnohé. Například úlohu Polska a Korejské republiky ve zbrojním průmyslu a obranné politice Západu. Souvisí to se skutečností, že když se Evropa pokusila začít masivně vyzbrojovat, brzy narazila na limity své produkční schopnosti. Komentář Praha 6:29 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vpravo polský ministr obrany Mariusz Blaszczak a jeho jihokorejský rezortní partner Lee Jong-Sup ve Varšavě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lékem na tento neduh může být právě spolupráce Korejské republiky a Polska, trochu nečekaná, ale také ne nelogická. Oba státy mají své ambice a také své komparativní výhody. Vloni podepsaly dohodu o dovozu a společné produkci zbraní za více než 12 miliard dolarů.

Polsko se stane významným regionálním producentem, zejména pokud se situace východně od něj brzy neuklidní a poptávka po zbraních neochabne. A Korejská republika získala předpolí pro svou další expanzi, už jsou třetími největšími dodavateli pro státy NATO, za USA a Francií, a do budoucna možná budou dále vytlačovat v našem regionu vliv německých firem. To může vysvětlit ochotu Berlína poskytnout například tanky východoevropským zemím a vytvořit si kontakt pro případnou další spolupráci.

Poláci od Němců také nakupují, ale teď se orientují právě na Koreu, zemi, s níž je dosud nepoutaly žádné historické vazby v dobrém ani ve zlém. Nakoupili nadzvukové lehké bitevníky, tanky a houfnice, údajně ve srovnatelné kvalitě, a navíc část produkce se odehraje u nich doma. A co je důležité, část zbraní dorazila už krátce po uzavření dohody. Polští odborníci rádi dávají za příklad už několik let starý kontrakt, který uzavřelo Maďarsko s Německem o nákupu tanků – zatím nedorazil ani jediný.

Evropa otálela

Podnětem pro Polsko byla nepochybně ruská válka proti Ukrajině, ale také stav zbrojního průmyslu v Evropě.

Zdejší firmy od konce studené války omezovaly výrobu, případně se soustředily na dodávky pro vlastní potřebu – a zdá se, že i po skončení války na Ukrajině Evropané budou ještě léta doplňovat sklady vyprázdněné během posledního roku. I teď narážejí na nedostatek výrobních kapacit, kvalifikovaných zaměstnanců nebo neochotu bank zbrojní produkci financovat kvůli legislativním omezením.

Historicky vzato Korejská republika hlavně dovážela, vyráběla nebo upravovala zbraně ze Západu. V 70. letech se tamní vlády lekly amerického odchodu z regionu po porážce ve Vietnamu a začaly systematicky pracovat na vytvoření domácího zbrojního průmyslu.

Poskytovaly mu levné úvěry, daňové úlevy a politickou podporu. Stát také podporoval průmyslový vývoj všeobecně a obory s duálním použitím, včetně kosmického programu. O úzkém sepětí státu a průmyslu svědčí, že i teď údajně korejská armáda omezuje své zakázky, aby výrobcům umožnila exportní expanzi.

Paradoxní výhodou byl válečný stav na korejsko-korejské hranici, který vedl k velkým domácím zbrojním zakázkám a potřebě neustálého technologického vývoje, obrátili tedy handicap ve výhodu. Korejci vyvíjeli zbraně toho typu, který se hodil pro jejich účely – houfnice, tanky, menší letadla, vytvořili si velké kapacity pro výrobu střeliva.

Pomoc s ručením omezeným

Padesátimilionová Jižní Korea samozřejmě také těží z relativní lidnatosti, oproti jiným tradičním výrobcům zbraní, od Švédska či Švýcarska až po Izrael.

Už nyní Soul dodává zbraně do tak rozdílných zemí, jako je Norsko, Turecko, Indie nebo Austrálie, a je ochoten se dělit o know-how nebo sdílet výrobu, což evropští výrobci vždy nedělají. A v neposlední řadě je tu faktor regionálního napětí ve východní Asii, kde se stále více zemí bojí čínského expanzionismu v následujících letech a začínají také zbrojit.

Jsou tu ovšem také určitá „ale“. Zbraně nejsou jen nástroje na zabíjení či odstrašení nepřítele, ale velmi politické zboží. Korejci se mohou prosadit i díky tomu, že při exportu nemají žádné politické podmínky, takže nyní také začali rychle pronikat na blízkovýchodní trhy. Jenže když dodávají zbraně Američané, přidávají i spojenectví a politické garance – to v korejském případě rozhodně neplatí, a to ani v jejich vlastním regionu.

Ze středoevropského hlediska je tu ještě jeden aspekt. Soul dosud odmítal dodávat zbraně na Ukrajinu, i když částečně v této věci mlčky ustoupil, přinejmenším co se určitých komponent týče. Korejské zbraně v této válce žádnou přímou úlohu nesehrají. V budoucnu to ale budou i tyto zbraně, které budou Evropu chránit, a to v míře nedávno ještě nečekané.

