Po začátku ruské války proti Ukrajině založili tři významní ruští emigranti, kteří jsou v zahraničí už dávno, charitativní organizaci Skutečné Rusko. Byli to spisovatel Boris Akunin, tanečník Michail Baryšnikov a ekonom Sergej Gurijev. Skutečné Rusko kromě pomoci ruským emigrantům a ukrajinským uprchlíkům rovněž pořádá ankety. Komentář Praha 6:30 19. listopadu 2022

Dotaz zněl: Proč se Rusko zřítilo do putinismu? Dotázaní většinou používali nicky, ale někdo se podepsal i celým jménem.

Alexandr Mitrofanov: Rusové o tom, proč se země zřítila do putinismu

Redakce otevřela souhrn odpovědí poznámkou, v níž uvedla: „Většina našich expertů a čtenářů se shodla na názoru, že se Rusko nikam nezřítilo, protože v této jámě (ať už měla jakýkoli název) sedělo vždy se vzácnými přestávkami na zdánlivou svobodu, která byla však spíše výjimkou z pravidla.“

Čtenář Fervestus N. N. uvedl: „Otrocká mentalita (zdravím nevolnictví!) zmnožená gulagem jako strukturou společnosti, to je to, co stále tlumí snahu menšiny žít ve svobodě.“

Helen Ostashevsky: „Země se do putinismu nezřítila. Panoval v Rusku vždy během jeho tisíciletých dějin. Svobodné roky koncem minulého a začátkem tohoto století byly anomálií, kterou vyvolal chaos přechodného období, přičemž šlo o přechod totalitní moci od komunistické strany k (tajné službě) FSB.“

Marina Monossova: „Napadá mě velmi drsná a politicky nekorektní odpověď. Myslím si, že se ruský národ historicky zformoval tak, že myšlenky demokracie a důstojného života jsou mu cizí. To prochází skrz naskrz společností. Včetně inteligence.“

Zlý Západ

Olga Vlasenko: „Snažila jsem se, kandidovala jsem na zastupitelku, bojovala jsem. A taky jsem ty volby vyhrála. Jen pánbůh ví, co mě to stálo. Ale pak jsem pochopila, že spravedlnost potřebuji jenom já a ještě pár lidí. Většina nepotřebuje nic, jen se najíst a basta. Kdo má víc peněz, touží po autu a dovolené. A to je všechno, pro ně je Putin borec.“

Olga Pravdina: „To je historická záležitost. Zlatá horda, jejíž tradice převzali moskevští carové, nevolnictví, které bylo zrušeno mnohem později než v jiných státech, krátké období zárodků demokracie a technického pokroku, které skončilo bolševismem. Jiný způsob života si většina obyvatelstva jednoduše nedokázala představit a v podstatě na něj ani není připravena. Proto je finále, k němuž se Rusko blíží, jen zákonité.“

Nestor nezávislé ruské sociologie profesor Lev Gudkov z agentury Levada centrum nedávno odpověděl na dotaz, proč se Putinovi stále daří udržovat na své straně většinu obyvatel Ruské federace, takto: „Hlavní důraz se dává na starou, ale perfektně funkční verzi o zlém Západu, který ohrožuje bezpečnost Ruska…

A pokračoval: (Obyvatelstvo) má čistě konformistický, netečný přístup, chová se pasivně a postrádá vůli bránit se. Navíc má v hlavě zmatek. Ale pravda zároveň je i to, že klesá množství agresivních stoupenců ruské války až do vítězného konce.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz