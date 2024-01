Zdalipak chtějí Rusové válku? Odpověď po 60 letech

Alexandr Volodin vydal divadelní hru Pět večerů v roce 1958. Hlavní postava hry pronáší na závěr: „Jen ať není válka…“ Jako pamětník mohu potvrdit, že toto přání zůstávalo platné a bylo upřímné ještě dlouho po roce 1958. Komentář Praha 6:29 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Billboard v Moskvě s nápisem „Existuje taková profese – bránit vlast“ | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jevgenij Jevtušenko zveřejnil svou báseň „Zdalipak chtějí Rusové válku“ v roce 1961. Vznikla z něj populární píseň v podání Marka Bernese. A opět bylo leitmotivem přání drtivé většiny tehdejšího obyvatelstva SSSR, aby k válce nedošlo.

Musí se dodat, že komunistická strana tyto nálady nejen povolovala, ale také schvalovala. Důvod byl jednoduchý: tehdejší vůdci KSSS se nedávné války zúčastnili ať přímo na frontě, nebo jako dozor nad válečným průmyslem a opakování smrtí, neštěstí a bídy nechtěli.

To byl také jeden z motivů, které Nikitu Chruščova v době Karibské krize v roce 1962, přes veškerou tvrdohlavost a zbrklost, kterou se vyznačoval, udržely před krokem, po němž by lidstvo v jeho současné podobě pravděpodobně přestalo v důsledku třetí světové války existovat.

Mír, který nadiktuje Kreml

Uplynulo 60 let. Putinovo Rusko bezskrupulózně rozpoutalo válku proti Ukrajině. Že by se tento čin setkal s reakcí společnosti v duchu Volodinovy hry a Jevtušenkovy básně, se říci v žádném případě nedalo. Není divu.

Nebylo výjimkou, že Putinovy úřady zadržovaly lidi na ulici jen za to, že měli Picassovu mírovou holubici. Silovici jim sdělovali, že tento symbol je v zemi zakázán.

Skuteční pamětníci hrůz druhé světové války většinou vymřeli, jejich místo s požehnáním úřadů obsadili falešní veteráni, válka začala být opěvována a společnost militarizována. Vše v souladu s viděním světa současné kremelské věrchušky, která touží po obnovení impéria pod svou kuratelou.

Změnilo se něco v náladách ruského obyvatelstva téměř dva roky od začátku války? Sociologové hlásí, že ano. Server Sibiř, který patří pod Rádio Svoboda, uvedl, že v říjnu 2023 množství lidí, kteří si přejí ukončení války (musí se jí v Rusku říkat speciální vojenská operace) poprvé převýšilo množství stoupenců války. Poměr byl 40 ku 33 procentům.

Přitom se druhý ukazatel snížil v porovnání s loňským únorem, kdy si pokračování války přálo 47 procent dotázaných. V říjnu 2023 bylo také přesvědčených stoupenců války nejmíň, a sice 12 procent dotázaných v porovnání s 22 procenty v únoru.

Je to tedy světlo na konci tunelu? Jak se to vezme. Socioložka Margarita Zavadská poznamenala, že mír chtějí Rusové zpravidla takový, který nadiktuje Kreml, tedy se zachováním okupovaných území Ukrajiny. Sociolog Oleg Žuravljov vyprávěl o zkušenostech s respondenty, kteří chtějí mír: „Mluvíš s člověkem, ten kritizuje speciální vojenskou operaci, ptá se, proč umírají lidé a jeho příbuzní. Tak se ho zeptám, jestli to bylo nutné vůbec začínat, a slyším: ,Ale kdepak. Vždyť tam je NATO! Musíme se bránit.‘“

