Rusko kritizuje uznání izraelských osad

„Toto rozhodnutí hodnotíme jako další krok směřující k destabilizaci mezinárodněprávní platformy blízkovýchodního urovnání. Rozhodnutí jen dále vyostří beztak napjaté izraelsko-palestinské vztahy. Proto důrazně vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se zdržely kroků vedoucích k nové nebezpečné eskalaci v regionu a bránících vytvoření podmínek, které by vedly k obnově přímých palestinsko-izraelských jednání,“ praví se v prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

V následném podrobnějším komentáři se zdůrazňuje, že zásadní postoj Ruska v této otázce je obsažen v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2334, která uvádí, že „výstavba izraelských osad na palestinském území, okupovaném včetně východního Jeruzaléma od roku 1967, nemá žádnou právní validitu a je jednou z hlavních překážek na cestě k trvalému míru v oblasti“.

Hlavně neriskovat

Jednou z hlavních překážek pro Rusko v celém tomto dílčím, byť velmi důležitém, problému je, že Vladimir Putin se snaží hrát zaručeně vítězné partie na všechny stany. Tedy nejen na arabskou, ale samozřejmě i na izraelskou stranu.

Jak v proslulém časopisu Foreign Policy uvádí politolog Rajan Menon: „Diplomatická pružnost Ruska v Izraeli, Saúdské Arábii a Egyptě poutá velkou pozornost a Putin si se svými kartami počíná velmi obratně. Jakmile ovšem dojde na lámání chleba, všechny tyto země budou mít mnohem blíž ke Spojeným státům, s nimiž jsou ekonomicky úzce provázány. Svazky s USA bez ohledu na jejich nedostatky nikdo v blízkovýchodním světě nevymění za dosti nejasnou ruskou variantu.“ A vzápětí Menon dodává:

„Rusko samozřejmě má svou váhu. Skoro 150milionová země s tisíci jaderných hlavic, milionovou armádou, obrovitými zásobami ropy a zemního plynu i postem stálého člena Rady bezpečnosti OSN bude vždy znamenat hodně. A politické analytiky by nemělo překvapovat, když Rusové energicky hájí své zájmy v zahraničí, a to ještě ke všemu způsobem, který se Západu může jevit jako výzva. Strategický stisk Moskvy a její na první pohled působivé zisky ovšem nakonec nejsou ani zdaleka tak oslnivé, jak by se mohlo zdát.“

Aktuální lavírování v palestinsko-izraelském konfliktu je toho výmluvným dokladem. Jak chytrá je horákyně jménem Vladimir Putin právě v tomto případě, se teprve ukáže.

