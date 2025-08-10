Rybářská návnada
Když člověk jde na ryby, vezme si s sebou sklenici s červy, které použije jako návnadu, aby chytil rybu. Stejně tak ruský prezident Putin chtěl ulovit velkou rybu – amerického prezidenta Donalda Trumpa, a navlékl na háček Dmitrije Medveděva. Nepočítal s tím, že tato ryba je žralok a může sežrat nejen návnadu, ale i samotného rybáře.
Pojďme si připomenout chronologii konfliktu mezi Trumpem a ruským exprezidentem Medveděvem. 28. července Trump dal Putinovi 10 – 12 dní na zastavení palby. Téhož dne Medveděv píše výhružný příspěvek: „Trump si s Ruskem hraje na ultimáta: 50 dní nebo deset... Měl by si zapamatovat dvě věci. Za prvé: Rusko není Izrael a ani Írán. Za druhé: Každé další ultimátum je výhružkou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s jeho vlastní zemí.“
30. července Trump oznámil, že zavede dodatečná cla na obchod s Indií, a šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrej Jermak napsal příspěvek, ve kterém řekl, že Trump „není člověk, který by dopustil, aby někdo říkal tak hrozné věci proti prezidentovi Spojených států“.
A Jermak měl skutečně pravdu, protože následující den, 31. července, Trump Medveděvovi radí, aby si dával pozor na slova „Rusko a USA spolu téměř neobchodují. Nechme to tak a řekněte Medveděvovi, bývalému neúspěšnému prezidentovi Ruska, který si myslí, že je stále prezidentem, aby si dával pozor na slova. Vstupuje na nebezpečnou půdu!“.
Průzkumník na minovém poli
Dne 1. srpna Trump vysílá ponorky a americký senátor Lindsey Graham píše: „Mým přátelům v Rusku: prezident Trump chce mír, ne konflikt. Ale pochopte prosím, že on není Obama, není to Biden, s ním si nelze zahrávat. Hrajete si s ohněm.“ A 2. srpna se americké ponorky přiblížily k Rusku.
Sociální sítě zaplavily komentáře, že Medveděv by se měl držet dál od otevřených oken, protože jeho činy vedly k hrozným následkům. Někdo začal vtipkovat, že opilý Medveděv nadělal spoustu problémů, ale ráno vystřízliví a nebude věřit svým očím.
Komentářů tohoto druhu je velmi mnoho, ale mnozí nechápou podstatu věci. Představte si minové pole, Vladimir Vladimirovič po něm posílá Medveděva, aby prozkoumal cestu a zjistil, kde se dá postupovat a kde je to smrtelně nebezpečné. Dmitrij Anatoljevič se právě tím zabýval, zkoušel, jak silně lze na Trumpa tlačit.
Medvěděv mluví za Putina
Problém je v tom, že mnozí jsou přesvědčeni, že Medveděv vstoupil do konfliktu s americkým prezidentem z vlastní iniciativy, že pouze vyjádřil svůj názor a přesvědčení.
Ve skutečnosti je to chyba. Medveděv říká za Putina to, co chce říci ruský prezident sám, ale nemůže, protože si musí zachovat status adekvátního politika, zatímco Medveděvova reputace je už tak dlouho na dně, že může říkat jakékoli nesmysly a nikdo je nebude brát vážně.
Medveděva ale je třeba brát vážně a Trump udělal správně, že se neomezil pouze na slovní přestřelku, ale přistoupil ke konkrétním činům. Všimli jste si, že ruský prezident Putin sám neučinil žádné prohlášení a čekal, co se stane s návnadou, kterou hodil do oceánu? Červ byl sežrán i s háčkem. A na základě toho teď bude Putin promýšlet svou reakci tak, aby nesežrali jeho.
Autorka je ruská novinářka, dříve pracující v režimem zlikvidované rozhlasové stanici Echo Moskvy, která už několik let žije v Česku
