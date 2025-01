„Rychlý mír nečekejme,“ řekli dva blízcí spolupracovníci nového amerického prezidenta Trumpa, který bude uveden do úřadu v pondělí. Učinili tak v prohlášení pro agenturu Reuters. Tito dva nejmenovaní republikáni prohlásili, že podle nejnovějších amerických prognóz se rozhovory o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, které ještě ani nezačaly, protáhnou na dlouhé měsíce. Komentář Praha 6:30 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka na Ukrajině (ilustrační foto) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Pomiňme bezpočtukrát připomínaný povyk samotného Trumpa, že válku ukončí během 24 hodin po nástupu do úřadu, a chápejme ho jako předvolební vějičku na prosťáčky, kteří jsou ochotni takovému nesmyslu uvěřit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Rychlý mír nečekejme

Teď už jistě jde o výsledky normální seriózní analýzy, která se snaží akceptovat fakt ruských loňských celoročních frontových úspěchů i jejich současný nebezpečný postup v oblasti strategicky významného Pokrovska na východě země. Ten by mohl padnout už v nejbližší době, pokud se Rusové nerozhodnou pro jeho obležení, neponechají si ho za zády a nepotáhnou dál.

Příliš realistické v tuto chvíli proto nejsou ani nedávné odhady dvou blízkých Trumpových bezpečnostních spolupracovníků Mika Waltze a generála Keitha Kellogha, že válka by mohla alespoň zastavením palby skončit do 3 až 6 měsíců.

Máme malý vliv

Jasné signály totiž vysílá i druhá strana, tedy Rusko. Příznačný v tomto ohledu je zejména nedávný rozhovor blízkého Putinova spolupracovníka a stálého člena ruské Bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa pro tabloid Komsomolskaja pravda.

Tento muž prohlásil nejen to, že nějaká Ukrajina či třeba Moldavsko nakonec vůbec nemusejí existovat a změnit se ve fragmenty jiných států, ale také doslova toto: „Dosavadní prohlášení Donalda Trumpa vnímáme s respektem. Myslím si, že jednání o Ukrajině bychom měli vést jen my s USA – bez účasti jiných západních zemí.“ O Ukrajině se Patrušev jako o nějakém vyjednávacím partnerovi nezmínil vůbec.

Putin chtěl obnovit Varšavskou smlouvu, nemohl jsem to dopustit, prohlásil Biden Číst článek

Právě toho je si velmi dobře vědom třeba bývalý šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin, který v rozhovoru pro BBC říká: „Situace se může změnit zítra, za pět let, ale taky za dvacet let. To nevíme… Dodnes nemáme žádné bezpečnostní záruky… Proto bych si velice přál, abychom společně s Evropou a Amerikou dali dohromady koncepci dostatečného zadržování, kde by nešlo jen o zbraně ale i o další věci. Velmi dobře však chápeme, že na případné dohody, které se mohou zrodit mezi Trumpem a Putinem, máme jen velmi malý vliv.“

Což je od bývalého ukrajinského ministra zahraničí Pavla Klimkina velmi realistický popis situace, v níž se současná Ukrajina před zásadním jednáním ocitá a které zkrátka musí brát v potaz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu