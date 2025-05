S Alternativou pro Německo je třeba se vyrovnat politicky, nikoli zásahem úřadů či soudů

Těsně před výměnou vlády vybuchla v Německu vnitropolitická bomba. Jinak se snad ani nedá označit dopad nedávno zveřejněného posudku civilní kontrarozvědky, podle něhož je protimigrační Alternativa pro Německo (AfD) „zaručeně pravicově-extremistickou“ stranou. To v praxi znamená, že může být intenzivněji sledována, počínaje odposlechy až po cílené nasazování informátorů do jejích struktur. Komentář Berlín 6:29 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová | Zdroj: snapshot/Future Image/B Elmentha / Shutterstock Editorial / Profimedia

Verdikt Spolkového úřadu na ochranu ústavy, proti němuž se vedení AfD samozřejmě okamžitě ohradilo a podniklo právní kroky, může mít zcela konkrétní důsledky: Třeba policisté, soudci nebo gymnaziální učitelé, o nichž by se vědělo, že jsou členy strany, by mohli přijít v nejzazším případě o svá místa.

Zastávají totiž přesně pozice, které vyžadují elementární věrnost vůči státu, což třeba policisté stvrzují zvláštním slibem. Členství v jakékoli extremistické organizaci je s tím neslučitelné. Dokud nějaká jiná instituce, například soud, nevysloví opak, bude proto nad každým členem Alternativy z řad státních zaměstnanců viset stín podezření.

Daleko závažnější jsou ovšem politické dopady zmíněného posudku. Ti, kteří dlouhodobě považují AfD za nebezpečnou, spatřují v materiálu civilní kontrarozvědky potvrzení vlastního postoje. Podle nich by nyní proto měl následovat další krok, čili úplný zákaz strany. To už ale není věcí úřadů, ani vlády, nýbrž ústavního soudu, což může trvat. Do té doby by se Alternativě velmi dobře žilo z příběhu, že je obětí systému a ostatní strany si s ní nevědí poradit jinak, než cestou likvidace.

Nepopulární kompromisy

Jenomže tady už nejde o okrajovou straničku, ale o uskupení, které při únorových předčasných volbách skončilo s více než deseti miliony hlasů na druhém místě. A nejen to, soudě podle posledních průzkumů už je pravděpodobně dokonce, co do popularity, i nejsilnější stranou v zemi.

V tom tkví právě největší nebezpečí: Oficiální punc extremismu může na základě principu kolektivní viny lehce přejít i na její voliče. To je samozřejmě nepřípustné, protože to představuje nějakou formu kriminalizace. Tito voliči pak už sotva budou mít důvod najít si cestu zpět k některé ze zavedených stran, které je předtím zklamaly.

Přísně vzato ale staví stanovisko civilní kontrarozvědky do velmi nekomfortní situace i ostatní politická uskupení. Jak mají například v malých východoněmeckých vesnicích fungovat zastupitelstva, když v nich mnohde tvoří největší frakci zástupci strany, která má nově cejch extremismu? Nebo budou tyto obce rovnou postaveny pod nucenou správu státu? Na komunální úrovni přitom už všichni v minulosti aspoň jednou hlasovali spolu s AfD, včetně Zelených a sociálních demokratů.

Přesto ale trápí problém, jak přistupovat k Alternativě pro Německo, momentálně asi víc křesťanské demokraty. Ti už totiž začali pomalu přemýšlet, jak se vysvobodit ze strategické pasti, kdy jediné koalice, jež mohou vytvořit, jsou s dvěma levicovými stranami, Zelenými a sociálními demokraty.

V nich ale musejí přistupovat na jejich požadavky, naopak se vzdávat vlastních, což ale zase vede k dalšímu odlivu hlasů tradičních konzervativních voličů, kteří putují rovnou k AfD.

Bývalý šéf programové komise křesťanských demokratů, historik Andreas Rödder, k tomu před časem formuloval návrh, který by mohl představovat řešení nejen pro jeho stranu, ale i ty ostatní.

Podle Röddera by měly strany ve vztahu k AfD stanovit několik červených linií, které jsou pro ně nepřekročitelné. Mezi takové může patřit členství v Evropské unii a NATO, stejně tak i pohled na současné Rusko. Ale ve všech dalších oblastech, které jsou nad rámec zmíněných „červených linií“, by měla být spolupráce s AfD přinejmenším teoreticky přípustná.

Ať se ukáže, že mnohé z jejích nápadů jsou v právním státě neuskutečnitelné a že podstatou politiky nejsou nejúdernější slogany či dogmatismus, ale zpravidla nepopulární kompromisy. Stejně tak, že Alternativa není žádný názorový monolit, ale je pořád ještě hodně heterogenní, kde jsou různé skupiny vůči sobě často v otevřeném nepřátelství. Co je ale drží pohromadě, je vnější tlak.

Ať se to někomu líbí nebo ne, čas pro podobné úvahy, s nimiž přišel historik Rödder, v Německu už dávno nastal.

Autor je editorem deníku Právo