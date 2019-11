Gorby nenechal naše tužby rozdrtit pásy tanků

30. výročí pádu komunismu ve střední a východní Evropě opět pronikavě zvýšilo zájem o osobnost prvního a posledního sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Není sporu o to, že právě on byl hlavním garantem neuvěřitelné proměny značné části starého kontinentu, která naštěstí zasáhla i českou kotlinu. Komentář Praha 6:29 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikdo Gorbačovovi nevezme, že tužby národů našeho regionu nenechal rozdrtit pásy sovětských tanků. | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Ano, byl to právě Gorbačov, kdo v logice perestrojky, kterou krátce po svém nástupu k moci roku 1985 rozběhl, odmítl někdejší Stalinovo impérium i Brežněvovu doktrínu a v praxi dokázal, že dobré vztahy se Západem, jaderné uvolnění a „společný evropský dům“ jsou pro něj daleko důležitější.

Pokud ovšem jde o základní politickou orientaci Michaila Sergejeviče, bylo to (a zřejmě doposud je) trochu jinak. Z archivu nedávno zesnulého bývalého sovětského disidenta Vladimira Bukovského se vynořily obsáhlé výňatky z Gorbačovových rozhovorů s Milošem Jakešem a s Václavem Havlem. V českém překladu je ostatně ve svém speciálu nedávno přineslo Echo24.

Kdo byl Gorbačov na jaře 1989, dokládá tento výrok z dialogu s Jakešem. Citujeme: „Pokud si vzpomínáš, před časem jsme spolu mluvili o tom, že Poučení z krizového vývoje 1968 neztrácí svůj význam dodnes, i když některé teze, poznamenané svou dobou, zastaraly. Jestli se nemýlím, řeč přišla i na to, že zpočátku se vše vyvíjelo normálně a události měly konstruktivní charakter. Šlo o nápravu chyb a záměru obrodit socialismus. Jenže další vývoj začal směřovat ke kontrarevoluci,“ říká Michail Gorbačov 18. dubna 1989.

Nejasná formulace

O necelý rok později tehdejšího generálního tajemníka ÚV KSSS navštěvuje nový československý prezident Václav Havel. I jeho některá prohlášení zní dnes pozoruhodně, třeba: „Pokud se v sovětském tisku objeví tvrzení, že Havel už likviduje socialismus, není to pravda. Pravda je, že hodláme odstranit slovo „socialistická“ z názvu naší republiky. Jde o to, že samotný pojem „socialismus“ se u nás stal symbolem nepořádku a nezodpovědnosti, a v kontextu naší současné reality to slovo ztratilo svůj původní význam.“ Tolik VH.

A Gorbačovova odpověď? „Když naši lidé hodnotí minulost, velmi přesně rozlišují mezi socialismem a stalinismem. A bez ohledu na všechny tragické procesy, spojené právě se stalinským modelem, který přiškrcoval kyslík tolika národům a bránil jejich dalšímu pokroku, naši lidé dál fandí socialismu. Takže když se mě někdo ptá, zda jsem pro socialismus nebo proti, je moje odpověď jednoznačná: Pro!“ říká legendární Gorby.

Političtí vůdcové v této naprosto zásadní epoše dějin střední Evropy a také SSSR zkrátka nejednou opatrnicky kličkovali a nejednou nejasně formulovali, což se třeba Michaila Sergejeviče týká v míře zcela zásadní.

Pokud někdo hodlá tvrdit, že se mu právě v této době věci vymkly z rukou, bude samozřejmě mít pravdu. Nikdo mu ale už nikdy nevezme, že tužby národů našeho regionu nenechal rozdrtit pásy sovětských tanků.

