Práce z lásky je pořád jenom práce. Měli bychom ji tak brát

Ne nadarmo se říká, že práce je lék. Ve svém vlastním životě jsem se opakovaně dostala do situace, kdy ponořit se do obrovského množství úkolů, termínů, schůzek, článků a školení bylo jednodušší, než se zabývat čímkoli, co mě v tu chvíli reálně trápilo. A není to ani tak dávno, když jsem sama sebe naposledy slyšela říkat, že tolik pracovat má smysl, protože práce se na tebe – na rozdíl od některých lidí – nevykašle.

