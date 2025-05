Je tu další válka. Tentokrát o satelity

Bohužel první, kdo to pochopil, byl Elon Musk. Byznysově liberální klima ve Spojených státech mu – coby soukromníkovi – dovolilo stát se prvořadým hráčem v oblasti komunikačních satelitů, téměř bez jakékoli veřejné kontroly a regulace. Tím, jak se zvyšuje jeho především politická a mediální moc, ukazuje se, jak krátkozraké to bylo.

Muskovy satelity Starlink, které na orbit Země vysílá jeho firma SpaceX, stály už několikrát v ohnisku politických skandálů. Namátkou – v Brazílii Musk hrozil vypnutím signálu prezidentovi, se kterým měl spor, protože podporoval jeho oponenty.

Má v rukou hlavní mobilní připojení na Ukrajině, nyní po zostření vztahů mezi Evropou a Amerikou existuje reálná obava, že z proruské americké pozice signál napadené zemi vypne.

SpaceX a nátlak na státy

Miliardář spolu s prezidentem Trumpem také tlačil na svou příznivkyni, Italku Meloniovou, aby si její země službu nakoupila. A to ve chvíli, kdy zažehl spor o bezpečnost mezi velmocemi na opačných březích Atlantiku.

Evropa sní o tom, že postaví vlastní konkurenci Starlinku a nebude se muset na Muskovy družice spoléhat. Tahounem vlastní satelitní konstelace pro internet i bezpečnost by měla být francouzská firma Eutelsat – jenže je proti SpaceX hodně pozadu.

Musk má už teď na orbitě tisíce družic a chce jich o řád víc. Navíc se dostane do oblastí, kam ostatní ne, a umí se na něj napojit rovnou mobily. Proto se taky na Starlink spoléhá ve válečných zónách.

Starlinky teď navíc dostaly nečekanou marketingovou podporu, a to zcela zdarma. Při blackoutech ve Španělsku a Portugalsku byly schopné přenášet mobilní signál, zatímco tradiční mobilní operátoři skoro odpadli. Je to technologií, zatímco Vodafone, Telefonica a spol. používají pozemní techniku jako vysílače a kabely, „starlinky“ přijímají signál rovnou z nebe.

Další hráč: Jeff Bezos

Satelity zlákaly i jiného amerického miliardáře, který také podobně jako Musk chce opanovat komerční lety do vesmíru, a to zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. I on je zatím menším hráčem, nedávno vyslal do vesmíru teprve první družice.

Pořád může jít i o velký byznys, o desítky miliard dolarů – satelity totiž zajišťují internet pro oblasti bez infrastruktury, letectví, námořní dopravu, obranu, průmysl i pro období katastrof.

Satelity a jejich vlastníci budou utvářet příští dění. Soustava družic se přímo propojí se sítí 5G a později 6G, mobily se budou moci napojit rovnou na satelity bez nutnosti antén. Proto právě teď probíhá zásadní geopolitická bitva o kontrolu nad satelitními sítěmi, které budou poskytovat mobilní, internetové i vojenské spojení prakticky kdekoliv na zemi.

Satelity pro mobilní signál a data jsou novou strategickou a bezpečnostní infrastrukturou – a kdo je ovládá, má moc nad informacemi, komunikací, ekonomikou i válkou.

Kdo je mít nebude, tomu může satelitní signál někdo jednoduše vypnout. Také proto svou infrastrukturu horečně buduje Čína i Rusko. A proto takový závod.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz