Západ už není, co býval. Mluví se o návratu ke hře mocností, kdy ti ekonomicky či vojensky nejsilnější porcovali svět. Po éře Pax Americana s převahou Spojených států přichází mezidobí, kdy Amerika již není dominantní, Čína ještě není a Rusko nikdy nebylo a nebude, avšak je majitelem atomových zbraní ničivé síly. Komentář Praha 6:29 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura a europoslankyně, šéfka komunistů Kateřina Konečná | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz/Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Evropská unie vychází ve všech vzorcích naprázdno. Je společenstvím bohatých sociálních států s chvályhodnými východisky i záměry, ale nic víc. Bez jednotného kapitálového trhu, společné měny a vlády bude vždy jen těsně spolupracujícím soustátím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Sázka na zdravý rozum může vést na scestí

V tomto planetárním zmatku se lehce vytrácí původní význam slov. Nikdo nemluví o boji komunismu s kapitalismem, ačkoliv je to komunistická strana, která pevnou rukou vládne čínské společnosti.

Je snad tématem dne v Německu souboj mezi levicí a pravicí, když byla v souzvuku ustavena vláda křesťanských a sociálních demokratů? Aktuálně jsou na výsluní jiní duelanti, konzervativci a liberálové. Jenomže i toto označení má amorfní obsah.

Bezbřehý globalismus

Donald Trump při hodnocení svých prvních sta dnů uvedl, že o takové pojmy se lidé nestarají, neboť momentálně jde hlavně o Common Sense, zdravý rozum.

23:17 Celní, ruská, studená s Čínou a další. Trump čelí šesti válkám a všechny prohrává, píše komentátor Číst článek

Český exprezident Václav Klaus rád cituje švýcarského publicistu Rogera Köppela, který míní, že Trump rozbíjí orwellovsý newspeak posledních let. Dokládá to jeho poselstvím, že mír je lepší než válka, dostupná energie než zelený úděl, svoboda slova než politická korektnost, bezpečné hranice než nelegální migrace, rodina než genderová ideologie, křesťanství než cokoliv, co ho má nahradit.

Jako bychom slyšeli Tomia Okamuru (SPD), Filipa Turka (Motoristé sobě) nebo Kateřinu Konečnou (KSČM) a pochopitelně Andreje Babiše (ANO). Byl to první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který před několika měsíci udal tón předvolební kampaně, když ji postavil na antagonismu normálnosti a nenormálnosti, národní hrdosti a bezbřehého globalismu.

Köppelovy alias Trumpovy artikuly prý označují to první, přirozené, ochrany hodné. Okamura má trochu jiné voliče, a proto rovnou hovoří o těch druhých jako o úchylech.

Rozhodnou nuance

Ani představitelé vládní čtyřkoalice a Pirátů neadorují migraci, Green Deal a válku. Přidávají však podmínky. Běžence je třeba prověřovat, a pokud neutíkají před válkou, do Česka je masově nepouštět. Klimatické cíle jsou správné, leč nemohou omezovat konkurenceschopnost. Mír nesmí být kapitulací pro napadenou zemi.

ANO si podle agentury Ipsos pohoršilo, Spolu posílilo. Do Sněmovny by se dostalo šest subjektů Číst článek

O tyto odstíny a důrazy se v příštích měsících politici budou hádat. Není to marginální záležitost. Zdravý rozum totiž může přivést zemi k velmi nezdravým koncům, dají-li si ho na štít mocichtiví manipulátoři, autoritáři či šílenci. V Česku by v jeho jménu mohla být na řadě změna ústavy, zrušení Senátu, omezení počtu poslanců a nastolení prezidentského systému.

Miloš Zeman přiznal, že ustavení Rusnokovy vlády bylo prvním krokem na podobné cestě. Tehdy demokratické instinkty zafungovaly. Zní to možná podivně, ale jistou zárukou toho, že budou ve střehu i po letošních volbách, by byla koalice ANO a ODS.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku