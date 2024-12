Šedivé myši stranám voliče nepřitáhnou, a tak se bude šíbovat s lídry

Čím víc se blíží sněmovní volby, tím víc stranám dochází, jakou alchymií je se na ně dobře připravit programově i personálně. K nejtěžším úkolům patří atraktivně seskládat kandidátní listiny – aby se do poslaneckých lavic probojovali ti, o které mají zájem jak partaje, tak občané. Komentář Praha 16:30 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čím víc se blíží sněmovní volby, tím víc stranám dochází, jakou alchymií je se na ně dobře připravit programově i personálně (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Koalice Spolu se opět zapotí. Ve čtrnácti krajích potřebuje na čele soupisek uplatnit předsedy tří stran a vedle nich též ministry i četné funkcionáře. Předseda vlády a ODS Petr Fiala je jihomoravský patriot, o další příčky se však občanští demokraté budou přetahovat především s lidovci, kteří jsou v kraji silní a mají v něm i hejtmana.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný je doma na Pardubicku. V roce 2021 tam získal největší počet preferenčních hlasů, i když kandidoval až na třetím místě. Letos se počítá, že bude jedničkou.

V Praze toto místo před čtyřmi roky připadlo předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, přestože ODS tlačila do popředí svoji Janu Černochovou. Stejná situace se opakuje i nyní.

Pekarové Adamové občanští demokraté vytýkají, že s ní coby šéfkou Sněmovny není spojeno žádné silné exekutivní téma, kdežto Černochová je podle nich viditelnou ministryní obrany. O jejích nedůstojných sporech s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou raději mlčí.

TOP 09 je převážně pražskou stranou, vytěsňovat její lídryni za brány metropole tudíž nedává smysl. Přesto se spekuluje, zda by se nemohla odebrat na Plzeňsko, do středních Čech, nebo na Liberecko.

Tam se ale může ocitnout i ministr zahraničí Jan Lipavský, jehož TOP 09 tak trochu adoptovala. Nevyužít chváleného ministra zahraničí by byla škoda.

Jenže v takovém Libereckém kraji koalice Spolu počítá jen se dvěma mandáty. Sotva se pak občanským demokratům divit, že se nechtějí uskrovnit na úkor bývalého Piráta, nota bene pocházejícího z Prahy.

Zato Starostové a nezávislí se už s Piráty o nic dělit nemusejí a své celebrity mohou postavit, kam se jim zlíbí. Například ve středních Čechách se jim rýsuje slibný výsledek i bez předsedy Víta Rakušana, který by mohl najít uplatnění v hlavním městě plném liberálních hlasů.

O ty budou stát i Piráti, ovšem jejich náčelník Zdeněk Hřib připouští jen kandidaturu z posledního místa.

Rétorika Karla Havlíčka

Na někdejší vládní voliče by rád dosáhl i stínový premiér ANO Karel Havlíček. Proto pracuje s rétorikou diametrálně se lišící od rétoriky otce zakladatele Andreje Babiše. Havlíček má za úkol, aby ANO nedostalo v Praze na frak tolik, že by mu to zhatilo plány na obsazení Strakovy akademie.

Podobné zadání by mohl dostat, bude-li o to stát, exministr školství Robert Plaga ve středních Čechách.

Babiš se zase přesouvá z Ústecka do Moravskoslezského kraje, kde se rozděluje víc mandátů. Kromě toho tam může oslabit SPD i hnutí Stačilo!, a to i v případě, že za ně nastoupí Tomio Okamura a Kateřina Konečná.

Jestli v nich ANO spatří partnery, se ukáže až po volbách. Nejprve jim ale hodlá sebrat hlasy, aby se přiblížilo naplnění snu o více než čtyřicetiprocentním zisku.

Málo lidí

Pokud velké strany občas trápí, že mají víc slimáčků, než kolik se nabízí kapustiček, tak menší partaje sužuje nedostatek lidí. Proto se předsedkyně komunistů Kateřina Konečná chystá zahodit nedávno nabytý mandát v Evropském parlamentu a podobně tlačí Motoristé sobě na Filipa Turka.

Je téměř nepředstavitelné, že by tyto dvě formace dokázaly oslovit voliče stejně úspěšně jako letos na jaře, kdyby Konečná s Turkem zůstali v Bruselu.

Předseda Přísahy Robert Šlachta zase dumá, zda nepřesedlat do Sněmovny ze Senátu, kam jej voliči z Břeclavska vyslali teprve před několika měsíci.

Ale marná sláva, ve volbách stále častěji rozhodují emoce a ti, kteří je umějí vzbudit. Nominování nudných šedivých myší by bylo hazardem, který by se žádnému táboru nevyplatil.

Autor je politický analytik