To, že Donald Trump nemá rád šéfa centrální banky Fed Jerome Powella, to už je vcelku folklór. Začalo to kritikou, že jeho instituce nesnižuje úrokové sazby, což by se prezidentovi líbilo. Říká také, že otálením se snižováním sazeb stát přichází o zbytečné stamiliony dolarů na výpůjčních nákladech a celé to vede k nižšímu výkonu ekonomiky. Komentář Washington 16:30 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jerome Powell, šéf americké centrální banky Fed (Federal Reserve Chairman) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Powell sazby snižovat nechce s argumentem, že inflace je nad dlouhodobým dvouprocentním cílem centrální banky. A to je jádro konfliktu: Powell nedělá, co prezident říká. A neposlušnost Trump nemá rád.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Šéf Fed bude trpět. Byl na Trumpovi příliš nezávislý

Takže od začátku roku prezident častuje bankéře různými posměšky, kritikou a nadávkami. Řekl o něm třeba, že je naprostý idiot, tvrdohlavá mula či nenávistník.

Dělá to dojem, že Trump chce Powella odvolat. Asi by mohl vydržet ještě necelý rok, protože bankéři doběhne mandát v květnu, zřejmě je už hra příliš rozehraná. Ale tak jednoduché to není, odvolat šéfa centrální banky totiž není lehké. Rozhodně to nemůže prezident udělat jen tak kvůli politickým nebo názorovým neshodám.

Musí dojít k závažnému pochybení, nebo úmyslné škodě. Jako vítaná záminka se nyní naskytla rekonstrukce dvou budov centrální banky. Ta je podle Trumpa a jeho úředníků předražená. Trump prohlásil, že šéf Fedu si staví vlastní Versailles.

Rozpočet na rekonstrukci dvou budov těsně pod dvě miliardy dolarů byl opravdu vysoký, a už je přestřelený o dalších 700 milionů dolarů. To veřejnost samozřejmě dráždí. Trumpovi lidé rekonstrukci kritizují, že je příliš honosně pojatá, že jsou budovy ve skutečnosti paláce vyzdobené uměleckými díly, což je zbytečný luxus a podobně.

Kritika i od ministra financí

Podle jednoho z Trumpových nejbližších lidí to je důkazem přílišného snobismu Fedu a toho, že se banka nikomu nezodpovídá, což je špatně.

USA má nejvyšší úrokové sazby od roku 2008. Cílem je co nejrychleji vrátit inflaci k normálu Číst článek

Powell nechal udělat inspekci kritizované rekonstrukce, přesto ho tento týden kritizoval další Trumpův blízký člověk, ministr financí Bessent, který volá po dalším prověření akce centrální banky.

Aktuální pozice vlády je, že Powell rekonstrukci manažersky nezvládl a selhal také v tom, že neinformoval Kongres a další instituce. Fed, který se částečně financuje úroky z cenných papírů, které drží, a nikoli přímými dotacemi od státu, má za to, že nikoho informovat nemusel.

Na obranu Fedu zní, že stavbu prodražila hlavně výstavba složitého komplexu podzemních cest a garáží a také fakt, že budovy stojí na vlhkém podloží a že obecně vzrostly ceny prací i materiálů.

Oficiální statistika vlády říká, že dvě třetiny veřejných staveb v minulých letech překročily rozpočet. A umělecká díla vlastní i jiné centrální banky.

Sečteno a podtrženo: Na přestřelení nákladů na rekonstrukci asi něco je. Pravděpodobně ale, kdyby šéf centrální banky Trumpovi nevzdoroval, takový problém by to nebyl. Nyní se to k zesilování tlaku na banku hodí. Dokonce se dá říct, že to spadlo Trumpovým lidem jako dárek z nebe.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz