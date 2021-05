Výběrem nového šéfa žalobců si vláda sama vystaví vysvědčení

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová už nemá čas vymýšlet čerstvé vyšetřovací verze vrbětických výbuchů, čímž jen přidělávala vrásky premiéru Andreji Babišovi. Teď se soustředí na hledání nejvyššího státního zástupce. Těžko říct, která z jejích aktivit je děsivější. Kdyby si Benešová nepletla politiku s pavlačí a v mediálních vystoupeních coby právnička vážila slova, nemusela být skrz prsty sledována politickou konkurencí, novináři ani občany. Komentář Praha 9:41 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, proti ministryni spravedlnosti za ANO Marii Benešové. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jenže ona si opět vykoledovala ústřední roli při protestu Milionu chvilek pro demokracii, který pod heslem „Necouvneme – justici nedáme“ přilákal na pět tisíc účastníků v Praze a další pak i v jiných městech.

Zazněl jasný požadavek: aby vláda s ministryní Benešovou a trestně stíhaným premiérem Babišem upustila od záměru jmenovat příštího nejvyššího státního zástupce a aby tento úkol nechala až na vládu vzešlou z říjnových voleb.

Pomiňme, že „chvilkaři“ už nejsou – zejména po eskapádách Mikuláše Mináře – co bývali a že logičtější by bylo protestovat, kdyby vláda Pavla Zemana odvolala. Leč on to zabalil sám.

V takové situaci se pak kabinet může a nemusí smířit s přechodem kompetencí nejvyššího státního zástupce na jeho náměstka. Má plné právo na návrh ministryně spravedlnosti nového šéfa žalobců vybrat.

Nalézt někoho, kdo se Pavlu Zemanovi vyrovná, nebude snadné. Laťku za více než deset let ve funkci nastavil vysoko. Přestože se mu nepodařilo u ministrů, poslanců a senátorů prosadit ambiciózní novelu zákona o státním zastupitelství, tak se stal symbolem nezávislosti i většího sebevědomí žalobců.

Byť je Ústava řadí k výkonné moci a jejich povinností je hájit zájem státu, už dávno přestali jít na ruku politikům. K soudu se snad konečně dostane i Babišova kauza Čapí hnízdo; její vyšetřovatel již připravil obžalobu.

Šlechtění klientelismu

Třeba se časem dozvíme, co za Zemanovým dobrovolným odchodem bylo. Marie Benešová mu sice házela klacky pod nohy neúnavně, ale Pavel Zeman není přece z těch, co by utíkali z boje. Možná byl spíš unavený, třeba i znechucený, možná má v merku něco lepšího, možná svoji roli sehrál i případ Czerninů, do nějž se hloupě připletl.

Každopádně nám zavařil, jelikož personální tahy kontroverzní ministryně spravedlnosti jsou jednou velkou záhadou. Alespoň nás ujistila, že vybírat bude mezi žalobci. Nepotvrdily se tudíž spekulace, že by mohla povolat svého kolegu z advokacie a někdejšího poslance za ODS Daniela Voláka.

Zároveň se však dá tušit, že nesáhne po figurách, s nimiž je na kordy, například vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové nebo šéfovi Unie státních zástupců Janu Latovi. Jistou naději by ještě mohl mít Zemanův náměstek Igor Stříž.

Chtít po Benešové, aby zřídila expertní skupinu, od níž by si nechala poradit, by asi bylo příliš. Co by ale udělat rozhodně měla, jsou konzultace se členy ústavněprávních výborů sněmovny a Senátu, v nichž je zastoupena i opozice.

Jak ukazuje příklad Pavla Zemana, nejvyšší státní zástupce může přežít hned několik vlád, pravicových i levicových. Tudíž by stálo za to najít osobnost, jež se bude těšit respektu napříč demokratickým politickým spektrem. Dnešní vláda si tím to značné míry sama vystaví vysvědčení.

Kdybychom měli ve výběru hlavního žalobce spatřovat politickou přetahovanou nebo dokonce bitvu, zadělali bychom si na vážné problémy ve vztahu mezi politickou reprezentací a justicí. Na to nechť myslí vláda, opozice i občanští aktivisté.

Měli bychom si vážit toho, že mezi postkomunistickými zeměmi patříme k těm, v nichž o nezávislosti státních zástupců a soudců není pochyb. Úplně stačí, že jsme naopak premianty ve šlechtění klientelismu a střetu zájmů.

Autor je politický analytik