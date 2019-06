Senát dohlédne na premiérův střet zájmů

Také šéf senátorů sociální demokracie Petr Vícha prohlásil, že žádná z obdobných komisí, ať už ve sněmovně nebo v Senátu, nepřinesla žádný výsledek. Není to úplně pravda, protože například jedna ze sněmovních vyšetřovacích komisí vysvětlila příčiny konfliktu, který před třemi lety vyvolala policejní reorganizace, a přispěla tak k uklidnění politické scény.

Přesto je jasné, co chce senátor Vícha kolegům říci. Několikrát se sejdete, povedete vážné řeči, několikrát se s nimi dostane do médií, tím to však skončí a nic se tím nezmění. Opravdu, proč se nepustit do něčeho užitečnějšího.

I příznivci dočasné komise Senátu musí uznat, že její aktivity nemusí přinést vůbec nic.

Užitečnost komise

Přesto budou držet názor, že komise je nezbytná, a vysvětlí to zhruba následujícími slovy. Česko si vybralo premiéra, který je zosobněním střetu zájmů. Ovládá podnik, který je největším příjemcem státní podpory, přitom tento stát řídí – tak zní definice právní služby Evropské komise.

Nelze popřít, že Češi takového premiéra vybrali, i když o střetu zájmů věděli, a že se tedy dostal do čela vlády úplně legitimní cestou. Tím ovšem vzniká pro veřejné instituce povinnost, aby střet zájmů monitorovaly a případně zabránily, kdy měl nějak neblaze ovlivnit veřejné záležitosti.

Teoreticky se dá říci, že zvolený politik má sloužit státu. Ovšem pokud má politik zároveň firmu, která využívá státní podporu, pak při dostatečně silném mocenském postavení může zařídit, aby naopak stát sloužil jeho firmě. V radikální podobně se takovému jevu říká převzetí státu.

Nezávislá odpověď

Teď tedy přišla Evropská komise se dvěma audity, podle kterých je střet zájmů českého premiéra dost vážný, aby ohrozil rozdělování evropských dotací. Česko se má s tímto expertním názorem vypořádat, je však nutné, aby stanovisko národního státu na střet zájmů jeho premiéra vypracoval někdo na tomto premiérovi nezávislý, stejně jako je na něm nezávislá Evropská komise.

Ovšem takový člověk se těžko hledá. Oficiální odpověď vypracuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která k premiérovi chová pochopitelné sympatie, protože její politická kariéra je spojena pouze s ním.

Konkrétní dokumenty sepíšou úředníci jednotlivých ministerstev. Ti jsou prý nezávislí podle zákona, který je zakazuje propustit bez vážného důvodu. Jenže nezávislosti ministerských úředníků málokdo věří. Sami dobře vědí, že stejně nakonec půjdou, když se je nadřízený jednou rozhodne vyhodit.

Proto může být užitečná senátní komise. Stává se třeba jen dočasně institucí, na jejíž půdě je možné střet zájmů premiéra Babiše kontrolovat zcela nezávisle, ať už se to týká čerpání evropských dotací, anebo obecně jeho vztahů ke státu.

Užitečnost komise uznali i senátoři zvolení za Babišovo hnutí ANO. Nevěří, že premiérův střet zájmů České republice škodí, pokud tedy v nějaké nebezpečné podobě vůbec existuje, přesto chápou, že jejich přesvědčení může potvrdit jen úplně nezávislá instituce.

Autor je komentátor serveru Echo24