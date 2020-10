Debakl levice, Piráti lídrem opozice. Výsledky voleb nepřekvapily

Česko má za sebou možná nejpodivnější volby ve své nedávné historii. Probíhaly za zvýšených bezpečnostních opatření, lidé v karanténě mohli k volbám (nebo volby k nim) už ve středu. Navzdory obavám, že pandemie koronaviru znemožní řadě lidem volit, se volební účast nikterak nelišila od let předchozích. K urnám se dostavilo kolem 40 procent voličů a voliček a jejich rozhodování nebylo tolik překvapivé. Komentář Praha 21:09 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš během voleb | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

ANO vítězí, a to navzdory totálně nezvládnuté druhé vlně koronaviru. Senát se odkládá na druhé kolo. Konec demokracie v Česku se nekoná, krajské a senátní volby jsou však příležitostí, jak zkoumat i jiná než pražská témata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Debakl levice, Piráti lídrem opozice. Z koronaviru se ústřední téma krajských a senátních voleb nestalo, výsledky nepřekvapily

Levice v Česku přestává de facto existovat. Sociální demokracie tvrdě doplácí na angažmá ve vládě Andreje Babiše (ANO), který jí zároveň luxuje hlasy. Je to začarovaný kruh, ze kterého už nepůjde vystoupit a má své důsledky třeba i v senátní kampani.

Do horní komory parlamentu se nedostal například Jiří Dienstbier mladší (ČSSD), který se od své vlastní strany dlouhodobě distancuje. Tím se mezi voliči vytváří zmatení a dříve úspěšný a oblíbený senátor tak po letech nezasedne v senátních lavicích.

ČSSD na cestě k zapomnění

Vedle toho nevložila ČSSD do voleb skoro žádnou potřebnou energii a přední představitelé strany se s vědomím totálního neúspěchu snažili většinu času tvářit, že se vlastně žádné volby ani nechystají. Bohužel pro ně proběhly a kromě ostudy znamenají pro ČSSD i další masivní oslabení v reálně politické moci.

Podobně je na tom i KSČM, strana, která dělá stínové krytí současné vládě kdykoliv, kdy si ČSSD dovolí Babišovi vzdorovat.

Místo levicové opozice, která by právě v časech pandemie mohla (a měla) křísit koncept sociálního státu a tematizovat ekonomická rizika rozpadu společnosti z pohledu nižších vrstev, tu máme jen tiché přisluhovače Andreje Babiše (ANO), kteří vyměnili prozatímní (oficiální či neoficiální) účast ve vládě za svou vlastní budoucnost. Chtělo by se skoro říct: dobře jim tak.

Slavit ale nemůže ani opozice pravicová, tedy ODS a TOP 09. Petr Fiala (ODS) i Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se sice tváří spokojeně, ale stagnujících sedm let v opozici a nepříliš přesvědčivé výsledky každých možných voleb o premiérských možnostech ODS moc nesvědčí. Namísto reálné politiky nabízí oba dva subjekty už dlouhodobě morální kýč a odsudky ve stylu „Antibabiš“, jenže těmi si nové voliče nezískají.

Na mnoha místech tyto strany předběhli Piráti a také STAN, u kterých se už dlouhodobě spekuluje o jejich možné koalici i v případě voleb do Poslanecké sněmovny. Nejnovější výsledky by tyto prognózy podporovaly. Ukazuje se totiž, že na Babiše platí mnohem víc konkrétní, věcná opoziční práce a drobná každodenní snaha o změnu v regionech než silácké výkřiky do tmy, kterých se dopouští právě ODS nebo TOP 09.

Poražení letošních voleb: debakl ČSSD, propad Jermanové i Čunek zklamaný těsnou prohrou Číst článek

Senátní volby se až na jeden volební obvod – Děčín – přesouvají do druhého kola. Na severu Čech obhájil vítězství bývalý starosta Krásné Lípy, Zbyněk Linhart (za STAN), který dlouhodobě ukazuje, že právě v konkrétních politicích a političkách z menších obcí a měst je síla Starostů a nezávislých.

Prvnímu kolu se přiblížila ještě „první dáma ODS“ Miroslava Němcová, které Senát utekl o procento a půl, a tak se ještě utká se stávajícím senátorem Václavem Hamplem. Tou hlavní zajímavostí senátních voleb ale je, že v nich už tradičně nevítězí Andrej Babiš a jeho ANO. V plánu současného premiéra nejspíše není Senát zrušit, jen ho pro svou politiku tolik nepotřebuje.

I tak je ale pro voliče důležité, jak se Senát poskládá – přesně kvůli nutnosti současnou vládu hlídat a korigovat. Už teď je ale jasné, že Babiš Senát neovládne a že poměry sil zůstanou v Česku alespoň nějak vyrovnané. Je to do jisté míry dobrá zpráva, ještě lepší by ale bylo, kdyby s tímto stavem opoziční strany uměly alespoň nějak kvalitně naložit a v české politice skutečně hájila témata i lidi, které současná vláda hází přes palubu.

Autorka je komentátorka serveru A2larm.