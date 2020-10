Senát dle očekávání nadále opoziční

To ale není momentální stav, a tak by se zdálo, že Senát může plnit původně zamýšlenou roli demokratické pojistky. Vlastně se to ovšem neděje, protože senátory vracené předlohy dokáže koaliční většina ve sněmovně napodruhé hladce přehlasovat. Maximálně se legislativní proces lehce protáhne.

Vzpurná komora

Alespoň se o problematických věcech vede důslednější diskuse. A jinak nevelkými pravomocemi opatřený Senát se také například opakovaně vzepřel prezidentům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, když šlo o návrhy nových členů Ústavního soudu.

Druhému jmenovanému také horní komora příslovečně „leží v žaludku“ a tu a tam vyzývá poslance, aby kolegy „vyhladověli“, tedy odebrali Senátu podstatný příděl financí ze státní pokladny. Dosavadního předsedu Miloše Vystrčila (ODS) pak prezident „za trest“, že vykonal oficiální návštěvu Tchaj-wanu, nehodlá zvát k poradám nejvyšších ústavních činitelů. A tak dále.

Stranám menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) i ji u moci držícím komunistům, plus případně v záloze čekající SPD, ovšem už před prvním kolem doplňujících senátních voleb bylo jasné, že se poměr sil v horní komoře neotočí. Třebaže hnutí ANO, obhajující dva mandáty, má ve druhém kole na první pohled slibných devět želízek v ohni. Jenže je otázkou, kolik jich uspěje.

Daleko hůř pak dopadli sociální demokraté, kteří mají z deseti obhajovaných křesel na dosah toliko dvě. O KSČM a okamurovcích nemluvě: jejich kandidáti propadli kompletně. Z toho plyne, že majorita pravice v Senátu bude hladce pokračovat, nejspíš ještě zesílená. ANO i ČSSD dokonce mohou přijít o senátní kluby.

Nepodceňovat!

Bude ovšem záležet i na tom, kolik voličů se dostaví k tradičně opomíjenému druhému kolu. A do jaké míry se například bude snažit své kandidáty podpořit sám Babiš. K Senátu, jak řečeno, přinejlepším vlažný. A myslící hlavně na všeobecné volby za rok. Do kterých výsledky druhého kola těch senátních, ať už dopadnou jakkoli, nic podstatného nepřinesou.

Nepočítáme-li ovšem navýšené sebevědomí opozičních subjektů. A snad i další impulz k už zcela vážným jednáním o spolupráci právě pro sněmovní volby.

Už teď jasné senátní vítězství opozice totiž pro její primární cíl zásadního obratu na politické scéně ještě nic neznamená. A Andreje Babiše a jeho elektorát neradno podceňovat. Včetně schopnosti vyburcovat masu nerozhodných, nebo dokonce volby ignorujících.

Stačí si vzpomenout na druhé kolo poslední prezidentské volby. I když, pravda, Babiš není Zeman. Anebo kým Zeman ještě před dvěma lety pořád jakž takž býval.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.