Je to neuvěřitelné, ale kvůli poměrnému volebnímu systému se třemi preferencemi počítání hlasů se po sobotních parlamentních volbách v Irské republice končilo teprve v úterý dopoledne. Neočekávané, i když dočasné vítězství ovšem už oslavila levicově-populistická strana Sinn Féin. Komentář Dublin 6:29 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irské volby. V Dublinu volil premiér Leo Varadkar | Foto: Damien Storan | Zdroj: ČTK/AP

Po sečtení prvních preferencí byla totiž nepsaným vítězem voleb se 24,5 %, ale nakonec získala 37 křesel, o jedno méně než opoziční centristická strana Fianna Fáil Miheála Martina. Dosavadní vládní strana Fine Gael premiéra Lea Varadkara má 35 poslanců, o 15 méně než dosud, a čeká ji asi opozice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Jůn: Britská ztráta Severního Irska na obzoru po irských volbách

Někteří komentátoři mezitím asi přehlédli, že Sinn Féin postavila kandidáty pouze ve 42 volebních obvodech, a že tedy nemůže ovládnout sněmovnu se 160 křesly. Vyhřívá se ovšem na výsluní popularity a tvrdí, že chce být koaličním partnerem i navzdory tomu, že před volbami s ní obě dosud hlavní strany odmítaly spolupracovat. Vůdce Fianna Fáil Martin ovšem už změnil názor a hovoří o „vůli lidu“.

I když Sinn Féin nevyhrála, cílevědomá vůdkyně Mary Lou McDonaldová najednou nevylučuje sestavení své vlastní koalice s malými stranami – a je zjevné, že i když vzhledem k výsledkům Irsko hned tak vládu mít nebude, sjednocení ostrova se přiblížilo.

Drahý mostní špás

Irskem otřásl úspěch levicových nacionalistů. Pro mladší voliče není Sinn Féin ‚toxická‘, míní expert Číst článek

Pár komentátorů – včetně těch z BBC, která to později napravila – totiž v zjevném šoku přehlédlo, že kromě levicového hospodářského programu je vůbec nejdůležitějším požadavkem strany Sinn Féin urychlení budoucího sjednocení ostrova, tedy připojení britského Severního Irska k republice.

Jeden z nových poslanců strany Ruairí Ó Murchú řekl rozhlasu BBC, že lidé chtěli změnu a vsadili na Sinn Féin. Zároveň ovšem zdůraznil: „Konverzace nyní začala ve všech částech Irska ohledně vztahu k irskému sjednocení. Už je to nyní všude slyšet a džin je tak z lahvičky venku.“

Dodal pak, že skutečností je, že pravidla hry ve vztahu k irské jednotě změnil brexit a lidé stále nevědí, co vlastně nastane po 31. prosinci, „a nevíme tedy, jak bude brexit vypadat“. Zde je třeba dodat, že jde nejen o zachování oné neexistující hranice. Sjednocení – až se k tomu na severu převáží odhodlání voličů – stanoví takzvaná Velkopáteční dohoda o míru z roku 1998, včetně zaručení práv probritské menšiny.

Po těchto irských volbách se však najednou sjednocení pevně vyhouplo nad obzor a změna znepokojila i Brusel. Případná vládní účast strany, která byla dlouho spojována s násilím v Severním Irsku, by mohla znamenat komplikace pro vyjednávání o pobrexitových vztazích s Británií.

V Londýně ovšem, na pozadí značných škod natropených vichřicí a po oznámení stavby vysokorychlostní železnice na sever, obavy ze ztráty provincie zároveň nepřímo přiznal premiér Johnson. O víkendu totiž najednou dostal nápad spojit Skotsko a sever Irska obřím mostem a byl by to zjevně už jeho druhý „drahý mostní špás“. Co však, kdyby pro odchod z Unie hlasovalo i Skotsko?

Autor je komentátor Českého rozhlasu