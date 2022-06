Na českých vysokých školách se začíná řešit problém sexuálního obtěžování. Konečně

Během uplynulého roku se do českého veřejného prostoru dostala celá řada skandálů, které odhalovaly sexuální obtěžování, nebo dokonce i násilí ve veřejných institucích. Případ Dominika Feriho ukázal, jak je možné zneužívat moc z pozice známé osobnosti. Děsivé skutečnosti o sexuálním násilí, které měl údajně podle poškozených páchat psychiatr Cimický, zase odhalily extrémní zranitelnost pacientek a pacientů. A to nejen psychiatrických. Komentář Praha 16:31 5. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během uplynulého roku se do českého veřejného prostoru dostala celá řada skandálů, které odhalovaly sexuální obtěžování, nebo dokonce i násilí ve veřejných institucích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V poslední době se také čím dál tím víc mluví o tom, jak zamezit sexuálnímu obtěžování a sexismu obecně na českých vysokých školách.

Poslední takový případ přinesl Deník N a popsal v něm sexuální napadení studentky, které měl spáchat jeden z pedagogů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Předtím tentýž deník odhalil sexuální predátorství jednoho z vyučujících hudební vědy na pražské filozofické fakultě.

O negativních zkušenostech promluvily už také studentky Divadelní akademie múzických umění a na jejich protest, nazvaný „Nemusíš to vydržet“, navázaly před necelým měsícem i studující na FAMU – filmové fakultě.

Obě skupiny mluvily především o přítomnosti sexismu, obtěžování, genderově podmíněném či jinak komentovaném hodnocení a nedůstojných podmínkách pro studium.

Proč se řešení nikdo nevěnoval

Spolu s tím, kolik odvážných studujících se v posledních měsících objevuje, je nutné vytvářet pro jejich leckdy bolestné a traumatizující zkušenosti bezpečné zázemí. Ještě před několika lety byly přitom instituty ochrany vnímané jako něco nepotřebného.

Přitom jen poslední měsíce ukazují, že problematika sexuálního obtěžování na českých vysokých školách je dlouhodobým problémem, nikoliv nějakou sezónní přeháňkou. Nerovnost, dopadající hůře na ženy studentky, genderové předsudky a sexismus jsou součástí celého vzdělávacího systému.

Studující v něm však tahají za kratší konec provazu: jsou totiž ve speciálně zranitelné pozici. Stíhá je obava, že pokud se proti nevhodnému chování ozvou, dostanou horší hodnocení nebo budou ze školy úplně vyhozeny.

V důsledku řady závažných odhalení dnes část vysokých škol přemýšlí, jak s celou situací naložit. Některé fakulty mají či se chystají mít ombudsmany, aby studentstvo mělo bezpečné prostředí. Jiné diskutují, co se s takovými problémy dá vůbec dělat. A další se tváří, že se jich problémy netýkají, a nechystají se dělat pro zlepšení situace vůbec nic.

Přitom už v roce 2009 vydali výzkumníci a výzkumnice z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze příručku, jak se k sexuálnímu obtěžování v prostředí vysokých škol stavět a co lze proti němu dělat.

Ve světle nekonečného proudu traumatizujících příběhů, které poslední měsíce vyplouvají na povrch, se sluší se ptát, proč se řešení tohoto tématu dříve nikdo příliš nevěnoval. Určitě by se nevyřešilo vše, ale minimálně úroveň debaty o institucionálním sexismu a sexualizovaném násilí by mohla být na poněkud vyšší úrovni a třeba by se i předešlo řadě bolestivých zkušeností.

Autorka je komentátorka serveru A2larm