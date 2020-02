Mučili je a zavřeli až na 18 let. Kauza Síť hýbe ruskou veřejností

Penza je podle ruských měřítek středně velké město v evropské části země s 522 tisíci obyvateli. I tady mají své mladé nacisty a proti nim stojící antifašisty. Antifašisté chtěli být připraveni na útoky nácků a zahájili v lesích přípravu v podobě airsoftu a cvičení bojových umění. Zároveň zde působí tajná služba FSB, která ví, že Vladimir Putin má největší obavy z organizovaného odporu proti svému režimu. Komentář Penza (Rusko) 6:29 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kauze Síť chyběly důkazy. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tajní proto antifašisty vyslídili, jednoho patrně odchytili a zpracovali tak, že udal kamarády. Ty brutálně zatkli na veřejnosti. Soud trval dlouhé měsíce. Obviněni byli z organizace teroristické skupiny, která údajně plánovala útoky na státní zřízení.

Ruskému páru hrozí 20 let za mřížemi. Do záběrů z jejich svatebního videa se dostal agent tajné služby Číst článek

O této kauze natočili dva místní novináři dokument a dali ho na YouTube. Během procesu oznámili obžalovaní, že vypovídali ve svůj neprospěch až poté, co je příslušníci FSB mučili elektrickým proudem.

Vyšlo najevo, že stejně byl mučen svědek, aby mluvil tak, jak to potřebovala tajná služba. Po dalším mučení však vzal jeden z obžalovaných zpět doznání, že vypovídal, protože byl mučen, a uvedl, že mučen nebyl.

Advokáti sdělili, že obžaloba neměla jediný důkaz kromě těch, které získala mučením antifašistů. Takzvané stanovy takzvané teroristické organizace Síť napsal podle metadat dokumentu sám vyšetřovatel a neexistující organizaci také sám pojmenoval.

Vyšetřovatelům přišlo podezřelé, že obžalovaní hráli airsoft a že nekouřili, ve volném čase nepili alkohol, ale pomáhali bezdomovcům, zvířecím útulkům a věnovali se charitě. Podle vyšetřovatelů se takto chová sekta.

Za Brežněva to nebylo

Nakonec v kauze, kde chyběly důkazy a nebyli žádní poškození, vynesl vojenský soud verdikty. 18 let, 16 let, 14 let, 13 let, 10 let, 9 let, 6 let. Zmařené životy mladých lidí, kterým nikdo nic neprokázal.

Andrej Kolesnikov z moskevského Carnegie Center to okomentoval takto: „Bylo to uděláno schválně, protože v zemi panuje taková atmosféra. Je prý třeba zabít nestvůru. Nestvůra, to je opozice. Vlastně nejde o samotnou opozici, ale o občanskou společnost. Musí být zašlápnuta, aby nesměla zvednout hlavu.“ Verdikt nazval stalinským signálem společnosti: „V pozdním Sovětském svazu za Brežněva či Chruščova nic takového nebylo.“

Již téměř tisíc ruských vědců včetně akademiků a novinářů píšících o vědě podepsalo protestní petici, ve které se uvádí: „Všechno, co víme o takzvané kauze Síť, poukazuje na fakt, že byla totálně zfalšována. Nezakrytě nespravedlivý rozsudek svědčí o úplné paralýze nezávislého soudnictví v naší zemi. Na rozdíl od vymyšlených ‚teroristických činů‘, které údajně ‚plánovali naplánovat‘ odsouzení, je verdikt v kauze Síť skutečným teroristickým činem, který zasazuje krutou ránu základům ruské státnosti.“

Brzy bude vynesen rozsudek pro dva další účastníky kauzy.

Autor je komentátor Práva