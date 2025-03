Sjednotitel Evropy Donald Trump

Trump se totiž už během volební kampaně netajil tím, že pokračující americké angažmá v Severoatlantické alianci bude záviset na ochotě ostatních členů aliance více přispívat na svoji obranu. A že plánuje uvalit cla na evropské zboží dovážené do USA.

Opakoval také, že pokud v prezidentském klání zvítězí, bude chtít vyjednat rychlé uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, přičemž Spojené státy mohou postupně omezit finanční pomoc i dodávky zbraní Ukrajině. Více budou muset naopak dělat evropské státy, protože konflikt se koneckonců odehrává na evropském kontinentu.

Zastánci politického realismu argumentovali, že s Trumpem bude možné vyjednávat, a Evropská unie tak bude mít dostatek času připravit se na potřebně změny v euroatlantických vztazích. Málokdo kupříkladu věřil, že Trump by uvalil cla na evropské zboží téměř okamžitě. I o takovém jeho kroku se prý bude teprve jednat.

Evropa není partner

Jenže se rychle ukázalo, že Trump nemá v úmyslu s Evropskou unií příliš o čemkoliv vyjednávat. A že ji nevidí ani jako partnera při jednáních o mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině. První kolo mírových rozhovorů se tak konalo jen mezi představiteli USA a Ruska.

Aby špatných zpráv nebylo málo, Trump velmi rychle ukázal, že Ukrajinu chce k souhlasu s koncem války v podstatě donutit s pomocí vydírání, přičemž už dopředu přistupuje na mnohé z ruských požadavků. Evropa měla být přizvána k jednáním až později.

Co na tom, že v Trumpově plánu to měla být právě ona, kdo bude v podobě mírových sil na Ukrajině zajišťovat dodržování mírových dohod.

Jedna z interpretací roztržky mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a Bílým domem zněla, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance roztržku zinscenovali. A to nejen proto, aby USA mohly případně úplně vycouvat z pomoci Ukrajině a nechat ji napospas Rusku, ale dokonce možná i proto, aby si Bílý dům připravil půdu i pro odchod USA z NATO.

Budíček? Spíš šok

Pravdu se možná nikdy nedozvíme. Jisté je, že Trumpův pomyslný budíček pro Evropu se rychle začal měnit v šokové probuzení do zcela nové reality. Možná poněkud překvapivě ale nedošlo k tomu, co předvídali mnozí euroskeptici – tedy k paralýze Evropy, která by byla počátkem rozkladu Evropské unie.

Evropští lídři se neobyčejně rychle aktivizovali. A to jak v podobě koalice ochotných, kterou začali organizovat britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron, ale také na půdě Evropské unie. Ta velmi rychle našla řešení, jak podstatně zvýšit společné výdaje na obranu. A v rozhodování o další pomoci Ukrajině našla také způsob, jak obejít ruskou pátou kolonu v EU v podobě Maďarska.

Trump svými výpady proti EU, včetně hrozeb uvalení cel na evropské zboží, svým zpochybňováním NATO, i svým vydíráním Ukrajiny, probudil něco, co bychom mohli skoro nazvat evropským nacionalismem. Jeho kroky paradoxně nasměrovaly Evropu k vytvoření vlastní obrany i k další politické integraci.

Jen USA, Rusko a Čína

Jak varují různí analytici, Trump v podstatě zamýšlí vytvořit nový mezinárodní pořádek, v němž má být svět rozdělen do sfér vlivu mezi USA, Ruskem a Čínou. Jeho sbližování s Ruskem na úkor Ukrajiny a Evropy má dle těchto analytiků oslabit Čínu, které se skutečně obává.

Jenže jeho poněkud neomalené šlapání v ukrajinském a Evropském porcelánu, možná nastartovalo cosi, s čím Trump nepočítal: proces vedoucí k většímu sjednocení a posílení Evropy.

Ta už ví, že se bude muset v dohledné době bez USA obejít. A také si uvědomuje, že obrana liberální demokracie a obecně Západu, bude možná jen na ní.

Autor působí na New York University Prague