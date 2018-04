Sjezd ČSSD potvrzuje ne ANO

Je pro vládní funkce opuštěno tzv. Bohumínské, pravda už dost letité usnesení, že není možná spolupráce s KSČM, může být premiérem trestně stíhaný politik, když za to dostaneme nějakou tu prebendu, a co nekonečné konflikty zájmů koaličního partnera? Ať si je s námi ve vládě pěkně užije.

Když tu náhle zatím nekompletní vedení strany prudce a pro mnohé zcela nečekaně zatáhlo za záchrannou brzdu a skončilo jednání o menšinové vládě s hnutím ANO za podpory KSČM. Zaskočilo tím nejen jejího předsedu Andreje Babiše, podnikatelsky navyklého na taktiku všechno, nebo nic při přebírání firem, ale možná i samo sebe.

Předčasné volby nikdo nechce, musíme najít jiné řešení, říká Babiš. Lidé mají počkat do úterý Číst článek

Výročí a morálka

Jak to tak vypadá na 40. sjezdu sociálních demokratů v Hradci Králové, delegáti jsou překvapeni razancí, se kterou vedení řeklo hnutí ANO ne, když dosud už jen odevzdaně s ohledem na svou chabou sílu přihlíželi strkání své hlavy do lví tlamy. A užívají si pochvaly ze všech stran, včetně konkurenčních, jak si jejich partaj v roce svého 140. výročí založení, vzpomněla na morálku a etiku.

Na první pohled to tak opravdu vypadá a jak známo, v politice je vždy rozhodující první pohled. Na ten druhý je ale možné i vidět rizika opětovné smlouvy s mocí. Minulé vládnutí s Babišem přivedlo stranu na třetinu volebního zisku z roku 2013. Mohlo by to být nyní jiné, když strana bude už jen přívěskem, v zádech s KSČM a také Okamurovou SPD?

A jak by vypadalo, že minulé vedení vyhodilo Babiše z vlády z funkce jejího místopředsedy kvůli jeho stíhání a nekonečnému konfliktu zájmů a současnému nevadí ani ve funkci předsedy? Co se za tu dobu kromě onoho vedení změnilo?

Hejtman Netolický, krajská radní Fialová, poslanci Foldyna a Onderka. ČSSD zvolila nové místopředsedy Číst článek

A co dál?

Právě tato rizika vedla k pochybnostech, jak může dopadnout vnitrostranické referendum, kterým si chtěla po vzoru německé sociální demokracie ČSSD svou účast ve vládě schválit. To zřejmě musel vyjednávací tým, ač Babišovu nabídku je opravdu možné považovat za velkorysou.

Boj o ministerstvo vnitra byl jen zástupný. Ani jedna z jeho účastnických stran nebyla schopna vyvrátit pochybnosti o jeho zcela pragmatické, cynické podstatě, ač se zaštiťovaly nejvyššími ideály.

Proto asi také sjezd ČSSD probíhá ve velkém konsensu s kroky vedení strany. Jaký by ale měl být další postup při sestavování vlády, na to mnoho odpovědí nepadlo. Odchod do opozice je pěkný programový cíl, ale od státotvorné, historické strany by bylo na místě v současné těžké politické situaci čekat podstatně více.