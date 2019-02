Mistrovství světa začíná. Tak se ukaž, Ester!

V této zimě je maximem nejlepší české lyžařky osmé místo, mediánem je přibližně umístění okolo 15. příčky. Statistiku jí kazí poslední závodní víkend v německém Ga-Pa, který ale rozhodně nebyl tak špatný, jak výsledky ukazují.

Ledecká už si sjezdovku v Åre ozkoušela. Na mistrovství světa může navázat na Strachovou Číst článek

Když jsem tam po pátečním tréninku sjezdu viděl bratry Tomáše a Ondřeje Bankovy, měli dobrou náladu a vypadali plni očekávání. A skutečně – v sobotním super G byla Ester Ledecká v úvodní třetině trati nejrychlejší ze všech, jela skvěle... Ale nakonec si z Německa odvezla jedno DNF a jedno 34. místo.

Tomáš Bank si jen posteskl: „No jo, tak se to nepovedlo. Škoda, že zrovna v závodě.“ Od nikoho z jejího okolí neuslyšíte, že by se nesnažila, právě naopak. Jenže to úsilí nemá zaplacené body.

Na mistrovství světa bych ale byl optimistou. Cokoliv se jí doteď nepovedlo, totiž může hravě smáznout jedním vydařeným závodem tady ve Švédsku. Stejně jako v minulé sezóně. Víte vůbec, jaké výsledky jezdila na lyžích loni před Koreou? Zhruba jako letos.

Ten hlavní závod sezóny ale zvládla skvěle, olympijské zlato má. Tak proč by to teď nemohlo vyjít?