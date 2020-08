Nový školní rok letos zase nezačíná 1. září, ale ještě dříve než v minulosti. Vlastně právě v těchto hodinách, kdy v datových schránkách ředitelů škol přistávají manuály pro výuku v době koronavirové. Koneckonců – letos není ve školství nic jako dříve. Můžeme to naštěstí říct i o platech učitelů, které se výrazněji zvýšily. A za to je třeba ocenit vládu. Komentář Praha 7:27 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejdůležitější pro výuku je vždy učitel, píše Petr Šabata. | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Manuál je pěkná věc, pokyny jsou užitečné, dobré vybavení školy je důležitá okolnost, motivovaní rodiče jsou skvělá pomoc, ale naprosto nejdůležitější pro kvalitu výuky koronavirové i normální je učitel. Svým kantorům děkují po letech vědci při udělování Nobelových cen, zásadní roli učitelů prokazují výzkumy po celém světě.

Petr Šabata: Kdo je pro výuku důležitější než učitel? Přece ředitel školy

Výše platů není jediná motivace pro současné kantory, aby zůstali a pro talentované mladé lidi, aby šli učit. Ale je tou nejdůležitější. I to dokazují průzkumy. Když dá stát záruku dlouhodobé dobré platové úrovně, po čase opravdu naláká do škol ty nejlepší z nejlepších. V Estonsku, které vychází v mezinárodním hodnocení žáků nejlépe ze všech neasijských zemí a vystřídalo na špici Finsko, začali razantně zvedat učitelské platy v roce 2012. Teď přicházejí výsledky.

Vláda Andreje Babiše v programu slíbila, že učitelské platy v roce 2021 dosáhnou 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To je nějakých 47 500. Možná slib nesplní na korunu přesně, ale i tak vejde do dějin českého vzdělávání tím, že začala opravdu výrazně a pravidelně platy kantorů navyšovat.

Pět procent hrozných učitelů

Během let 2018 a 2019 vzrostl průměrný plat učitele o více než 28 procent a dostal se na 41 tisíc korun. „Po strašně dlouhé době,“ komentuje to Daniel Münich z think tanku IDEA, který se tématem dlouhodobě zabývá, „tak začínáme učitelům splácet obrovský dluh z minulosti.“

Vláda míní v navyšování pokračovat, což je naprosto nezbytné, protože když srovnáme platy učitelů s ostatními vysokoškoláky v ekonomice, byly v roce 2018 jen na úrovni 64 procent, což řadilo Česko na poslední místo mezi vyspělými zeměmi. Podle odhadu Daniela Münicha to bude na konci letošního roku aspoň 70 procent. Ale průměr Evropské unie je 89 a například to úspěšné Estonsko je už nad ním.

Z nové platové statistiky plyne ještě jedno příznivé zjištění: víc peněz zůstává ředitelům na odměny těm nejlepším inspirativním učitelům. Jak je poznat? Světově uznávaný expert na vzdělávání Eric Hanuschek na základě výzkumů na školách v USA tvrdí, že kdyby Česko nahradilo aspoň průměrnými učiteli pět procent těch kantorů, kteří vzdělanostně dětem vyloženě ubližují a učení jim znechucují, do dvaceti let by se dostalo v mezinárodním srovnání žáků do světové špičky. A že poznat těch pět procent hrozných učitelů není těžké. Vlastně je v každé škole znají.

Jinými slovy jsou pro blaho dětí ve školách a jejich naději pro budoucí život nejdůležitější dobře placení učitelé a mezi nimi jeden naprosto klíčový: ředitel či ředitelka.

Ten dobrý vyhodí své nejhorší kolegy, dá odměny nejlepším a dobře si poradí, ať už mu v datové schránce přistane vhodný nebo špatný koronavirový manuál.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus