Jak pomoci finančně zvládnout školu všem rodinám? Chytrý návrh existuje

Termín – co nejdříve, napsali členové Národní ekonomické rady vlády k návrhu, který by měl pomoci krizemi nejvíce zasaženým rodinám zvládnout výdaje na školní pomůcky, družiny, obědy a kroužky. Ekonom Daniel Münich a sociolog Daniel Prokop zařadili do sedmibodového Balíčku opatření na zmírnění dopadů energetické chudoby také prominutí plateb za vzdělávací služby a volnočasové aktivity pro děti v nízkopříjmových rodinách. Praha 17:11 5. září 2022

Ve skupině NERV je na balíčku shoda, ani na jednání s premiérem Petrem Fialou a ekonomickými ministry nezazněla zásadní kritika, vicepremiér Marian Jurečka slíbil návrhy předložit v září na jednání koaličních lídrů. Jenže školní rok už začal a platit je potřeba teď.

NERV navrhuje v současné inflační a energetické krizi například aktualizovat normativy na bydlení, cílenější energetický tarif, valorizaci přídavků na děti i nízkých důchodů… Ve srovnání s vládní pomocí jsou doporučení NERVu mnohem adresnější, míří na třetinu nejvíce ohrožených domácností, a autoři využívají zavedené metody – jako je právě příspěvek na bydlení, nebo přídavky a penze – protože je lidé znají a stát je umí vyplácet. Důležité je i to, že návrhy NERVu nežádají po státním rozpočtu víc peněz než opatření vlády.

Vlastně vyvstává při čtení racionálních doporučení, nad nimiž panuje odborná i politická shoda, jediná otázka: proč je vláda nezačala zavádět někdy na jaře. Mnoho rodin by dnes žilo ve větší jistotě a ve společnosti by bylo méně napětí a úzkosti.

Nerezignovat na vzdělání

Ale zpět k rodinným účtům za školu. Münich a Prokop navrhují dočasné prominutí plateb například za školkovné, obědy a poplatky za volnočasové činnosti. A říkají rovněž, jak to udělat – podle „britského schématu“, tedy způsobem, jakým v Británii doručují potřebným rodinám slevu na energie.

Z dat, které už stát má, vytvoří databázi administrativně definovaných chudších rodin či dětí splňujících kritéria – například příjemců příspěvku na bydlení, nebo přídavků na děti. Rodina požádá o prominutí plateb u poskytovatele – školy, obce, domu dětí – který jen ověří nárok v databázi a platbu promine.

Byla by to pro tyto rodiny velká úleva teď na začátku školního roku – aby nemusely hledat úspory tam, kde to zdánlivě málo bolí, ale ve skutečnosti ošizené vzdělání zkazí dětem celý život.

Česko má v evropském srovnání hrozivé sociální nerovnosti ve vzdělávání a vláda v programu slíbila pomoc těm nejslabším. Je výborné, že na zhruba 400 škol s vyšším počtem znevýhodněných žáků zamíří dvě miliardy korun z Národního plánu obnovy. A je dobře, že už dnes pomáhají nízkopříjmovým rodinám zřizovatelé škol, tedy obce a kraje, movitější rodiče prostřednictvím školních či třídních fondů solidarity, někde využívají programy na obědy zdarma.

Ale návrh NERV je přesně zacílený, jednoduchý a může rychle pomoci chudší třetině domácností s dětmi i v aktuálních ekonomických problémech nerezignovat na vzdělání. Tedy na budoucnost.

Jenže děti už do školy nastoupily, rodiče musí platit teď. Není čas čekat.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus