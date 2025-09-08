Škrtání na platech se může transformovat do úspor – a litovat toho budeme časem všichni
Nabízíme zajímavou a pestrou činnost. Nabízíme velmi zajímavou koncepční práci v nově vznikajícím útvaru. Hledáme experta, právníka, legislativce, specialistu… Nabídka volných pracovních míst na ministerstvech je rozsáhlá. A vlastně jsou otevřené zajímavé pozice. Navíc státní služba má své nezanedbatelné výhody a zlevněné obědy rozhodně nejsou ani jediným, ani hlavním benefitem, který člověk získá.
Pohled do nitra inzerátů, které hledají vzdělané odborníky, ovšem naznačí, proč je volných míst překvapivě mnoho. Nabízená odměna jen těžko bude konkurovat soukromému sektoru.
Julie Hrstková: Škrtání na platech se může transformovat do úspor. To ale pak budou stát i lidé dlouho litovat
Dokonce v IT segmentu, který je na poměry státní správy dobře ohodnocený, jde rozdíl minimálně o polovinu až o sto procent.
Lákavá nabídka zkrátka vypadá jinak. A to jsme u ministerstev, tedy u pozic, které patří v rámci státní a veřejné správy k nejprestižnějším.
Vedle toho veřejné instituce, kam patří i školy, nabízejí řadu míst, kde tabulkový plat nedosahuje ani na minimální mzdu.
Zvýšení platů se řešit musí
Tento fakt si je dobré uvědomit právě teď, kdy se jedná o navýšení platů ve veřejné správě na příští rok. Vláda navrhuje zvýšit tarify o pět procent, pro profese s nižším platovým ohodnocením o sedm procent.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (kandiduje za KDU-ČSL a Spolu) chtěl původně vybraným zaměstnancům přilepšit i o 13 procent, naopak navržený rozpočet z dílny ministra Zbyňka Stanjury (kandiduje za ODS a Spolu) počítá s daleko nižším růstem platů.
Jednání vlády s odbory zatím nedopadla, další kola mají pokračovat v následujících dvou až třech týdnech. Odbory trvají na navýšení platových tarifů o desetinu a zrušení nejnižší platové tabulky.
Bez ohledu na to, co dohodne tato vláda s odbory, dá se očekávat, že se nová vláda, která vzejde z podzimních voleb, bude muset popasovat s novými požadavky na růst platů. Současně platí, že už nyní je velmi těžké obsadit pozice, které jsou dobře ohodnocené v soukromé sféře. V tomto kontextu výrazné škrty, které zasáhly Digitální a informační agenturu, jde chápat jako začátek jejího konce.
Stát bobtná, nebo je to jinak?
Podle ekonomů si rozpočet vyšší nárůst platů než o pět procent nemůže dovolit. Nejen kvůli vysokému schodku, ale také proto, že neodpovídá kondici, v jaké ekonomika je.
Jak uvedla viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová v pořadu ČT Otázky Václava Moravce, vyšší růst platů by měl výrazný proinflační efekt.
Podle think-tanku IDEA rozpočet financuje platy necelých půl milionu zaměstnanců. Státních úředníků je cca 75 tisíc a najdeme je nejen na ministerstvech, ale také za přepážkami úřadů práce či na finanční správě.
Současně platí, že stát vyžaduje v průměru vyšší kvalifikaci. Politici v předvolebních programech rádi slibují štíhlý stát, reálně ovšem počet zaměstnanců státu roste s tím, jak bobtná počet agend, které na sebe nabaluje. Současně platí, že část lidí, kteří pracují pro stát, platí peníze z Evropské unie a jsou vyčleněni pro speciální, časově omezené projekty.
Služby státu se zhorší
Tlak na platy zaměstnanců státní správy je z hlediska rozpočtu pochopitelný. Konsolidace rozpočtu se zadrhla, úspory, které Stanjurovo ministerstvo financí připravilo, narazilo na prudký odpor některých resortů. V čele s ministerstvem dopravy, které žádá mnoho desítek miliard navíc – a platy zkrátka mohou počkat.
Na druhou stranu, pokud by měl stát – a obecně veřejná správa – poskytovat služby v kvalitě, jakou si představujeme, je současný stav naprosto neudržitelný a jediný k čemu vede, je postupné zhoršování tzv. salámovou metodou.
Tedy k plíživému zhoršování všeho, co nabízí stát. Výsledkem nejsou úspory, ale mizerné služby za ceny, které si rozpočet tak jako tak nemůže dovolit, a tak lepí, co se dá.
Řešením není bezuzdné přidávání, ale ani úspory tam, kde nepřinášejí nic než krátkodobé politické body – a nakonec končí vyššími výdaji, byť z jiných kolonek rozpočtu, než jsou platy.
Autorka je komentátorka Hospodářských novin
