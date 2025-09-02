Skutečně ceny bytů rostou bez omezení a kupci stojí frontu na cokoli?
Ceny nemovitostí pokračují v růstu, dostupnost vlastnického bydlení se vzdaluje, prodejci obnovili aukce, developeři nestíhají stavět, a na každý byt stojí fronta zoufalých zájemců, kteří se navzájem přeplácejí. Výše uvedené shrnutí realitního trhu získá každý, kdo se jen letmo dotkne jakékoli analýzy či studie, která se vztahuje k nemovitostem. Základem je samozřejmě hlavní město, kde je trh největší a nejsilnější a také absolutně nejdražší.
Realita se má k podobným popisům asi jako filmová realizace k reálné historické události. Nejenže se liší podle toho, kdo zrovna příběh vypráví, ale i v jednotlivých „detailech“.
00:00 / 00:00
Julie Hrstková: Skutečně ceny bytů rostou bez omezení a kupci stojí frontu na cokoli?
Začnu třeba tím, co zajímá naprosto každého: tím jsou ceny. První i druhý pohled na inzeráty potvrdí, že rostou. Současně platí, že kumulovaná inflace od roku 2020 přesáhla 40 procent.
Jestliže byla průměrná nabídková cena středně velkého bytu v Praze v roce 2020 cca 7,2 milionu korun – a nyní podle stejného zdroje je to 10,3 milionu –, potom dynamika cen v průměru stále nedoběhla inflaci.
Což samozřejmě neznamená, že jsou byty levné a dostupné. Jestliže se ceny bytů k inflaci pomalu ale jistě přibližují – a upřímně ani v roce 2020 nepatřilo české hlavní město k těm nejdostupnějším –, platy a mzdy zaostávají za inflací podstatně víc. Navíc na průměr nedosáhnou dvě třetiny lidí. Takže ani ti, kteří dlouhodobě bydlí v Praze a mají v průměru vyšší příjmy, nemají vyhráno.
Zájem o mikrobyty do 30 metrů čtverečních prudce roste. Větší bydlení je pro mnohé stále hůř dostupné
Číst článek
Plochý trh s byty
Pak je tady otázka aukcí a poptávky. Počet prodaných bytů v hlavním městě – podle údajů z katastru – dosáhl za posledních pět let svého maxima v roce 2021. V roce 2022 došlo k prudkému propadu počtu transakcí, a dodnes se k rekordní úrovni pražský trh ani nepřiblížil.
Relativně plochý trh s nižším počtem transakcí ovšem znamená, že se zvyšuje rozdíl mezi nabídkovou cenou a tou, za kterou se byt skutečně prodá. Rozdíl mezi cenou v inzerátu a posléze v prodejní ceně, se v Praze podle serveru Valuo.cz blíží k neuvěřitelným 30 procentům – to v případě staré zástavby.
Sleva se liší nejen podle lokality a stavu bytu, ale především podle jeho velikosti – malé byty se prodávají někdy i za víc, než je původně uvedeno v inzerátu, velké byty zas musejí zlevňovat. Důvod je jednoduchý: malé byty jsou i přes vysokou cenu za metr čtvereční dostupnější pro větší skupinu lidí – a víc než ty velké.
Byt není investiční statek
Číst článek
A Praha se dál rozrůstá
Jediný skutečný důvod pro růst cen nemovitostí je růst samotné Prahy. Čistý přírůstek obyvatel se v poslední době konstantně pohybuje kolem 15 tisíc lidí ročně. K tomu je nutné připočíst ty, kteří se do hlavního města stěhují, aniž by měnili trvalé bydliště a byli tu i zaregistrovaní. Těch je podle odhadů kolem 7 procent.
Dostupnější hypotéky, postupný růst reálné mzdy i omezená nabídka bytů žene ceny nemovitostí vzhůru.
Neznamená to ovšem, že je nutné vzít zavděk prvním údajem z inzerátu a věřit realitním makléřům, že jde o nabídku, která už se nikdy opakovat nebude. Byt je dlouhodobá investice a jako taková si zaslouží důkladnější zkoumání než nákup v supermarketu. Bez ohledu na analýzy všeho druhu.
Autorka je komentátorka Hospodářských novin
Politická vražda bývalého předsedy ukrajinského parlamentu
Libor Dvořák
Babiš do voleb ještě pořád nevinný
Ondřej Konrád
STAN v zajetí marketingu
Jan Vávra
Spolubydlení samo o sobě problém není. Vysoké ceny za bydlení (nejen) pro mladé naopak ano
Apolena Rychlíková