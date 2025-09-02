Skutečně ceny bytů rostou bez omezení a kupci stojí frontu na cokoli?

Ceny nemovitostí pokračují v růstu, dostupnost vlastnického bydlení se vzdaluje, prodejci obnovili aukce, developeři nestíhají stavět, a na každý byt stojí fronta zoufalých zájemců, kteří se navzájem přeplácejí. Výše uvedené shrnutí realitního trhu získá každý, kdo se jen letmo dotkne jakékoli analýzy či studie, která se vztahuje k nemovitostem. Základem je samozřejmě hlavní město, kde je trh největší a nejsilnější a také absolutně nejdražší.

Nové byty v Korandově ulici v Plzni

Nové byty v Korandově ulici v Plzni | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

Realita se má k podobným popisům asi jako filmová realizace k reálné historické události. Nejenže se liší podle toho, kdo zrovna příběh vypráví, ale i v jednotlivých „detailech“.

Začnu třeba tím, co zajímá naprosto každého: tím jsou ceny. První i druhý pohled na inzeráty potvrdí, že rostou. Současně platí, že kumulovaná inflace od roku 2020 přesáhla 40 procent.

Jestliže byla průměrná nabídková cena středně velkého bytu v Praze v roce 2020 cca 7,2 milionu korun – a nyní podle stejného zdroje je to 10,3 milionu –, potom dynamika cen v průměru stále nedoběhla inflaci.

Což samozřejmě neznamená, že jsou byty levné a dostupné. Jestliže se ceny bytů k inflaci pomalu ale jistě přibližují – a upřímně ani v roce 2020 nepatřilo české hlavní město k těm nejdostupnějším –, platy a mzdy zaostávají za inflací podstatně víc. Navíc na průměr nedosáhnou dvě třetiny lidí. Takže ani ti, kteří dlouhodobě bydlí v Praze a mají v průměru vyšší příjmy, nemají vyhráno.

Plochý trh s byty

Pak je tady otázka aukcí a poptávky. Počet prodaných bytů v hlavním městě – podle údajů z  katastru – dosáhl za posledních pět let svého maxima v roce 2021. V roce 2022 došlo k prudkému propadu počtu transakcí, a dodnes se k rekordní úrovni pražský trh ani nepřiblížil.  

Relativně plochý trh s nižším počtem transakcí ovšem znamená, že se zvyšuje rozdíl mezi nabídkovou cenou a tou, za kterou se byt skutečně prodá. Rozdíl mezi cenou v inzerátu a posléze v prodejní ceně, se v Praze podle serveru Valuo.cz blíží k neuvěřitelným 30 procentům – to v případě staré zástavby.

Sleva se liší nejen podle lokality a stavu bytu, ale především podle jeho velikosti – malé byty se prodávají někdy i za víc, než je původně uvedeno v inzerátu, velké byty zas musejí zlevňovat. Důvod je jednoduchý: malé byty jsou i přes vysokou cenu za metr čtvereční dostupnější pro větší skupinu lidí – a víc než ty velké.

A Praha se dál rozrůstá  

Jediný skutečný důvod pro růst cen nemovitostí je růst samotné Prahy. Čistý přírůstek obyvatel se v poslední době konstantně pohybuje kolem 15 tisíc lidí ročně. K tomu je nutné připočíst ty, kteří se do hlavního města stěhují, aniž by měnili trvalé bydliště a byli tu i zaregistrovaní. Těch je podle odhadů kolem 7 procent.

Dostupnější hypotéky, postupný růst reálné mzdy i omezená nabídka bytů žene ceny nemovitostí vzhůru.

Neznamená to ovšem, že je nutné vzít zavděk prvním údajem z inzerátu a věřit realitním makléřům, že jde o nabídku, která už se nikdy opakovat nebude. Byt je dlouhodobá investice a jako taková si zaslouží důkladnější zkoumání než nákup v supermarketu. Bez ohledu na analýzy všeho druhu.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin

