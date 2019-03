Slavia ukazuje, že fotbal je opravdu týmovým sportem

Jiří Vávra, Stanislav Vlček a Ibrahim Traoré. Co mají tahle jména společného? Jejich trefy se nesmazatelně zapsaly do historie Slavie, ale i celého českého fotbalu. Vávrův gól před 23 lety rozhodl v prodloužení na hřišti AS Řím o postupu Pražanů do semifinále tehdy ještě Poháru UEFA. Komentář Praha 16:50 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavisté vyřadili z Evropské ligy španělskou Sevillu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Vlček dvěma zásahy do sítě Ajaxu Amsterdam zajistil v roce 2007 Slavii premiérovou účast v základní skupině Ligy mistrů. Traoré pak včera dovršil senzační obrat proti Seville a poslal tak sešívané v Evropské lize po 19 letech mezi osm nejlepších. Všechny okamžiky spojuje hlavně to, že Slavia se při nich prezentovala jako tým s velkým T.

Slavia – Sevilla 4:3. Velkolepý obrat v prodloužení posunul sešívané do čtvrtfinále Evropské ligy Číst článek

Právě tohle je hlavní síla vedoucího celku ligy. Trenér Jindřich Trpišovský dal společně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem dohromady jedinečnou partu. Tým, který vyniká vůlí, bojovností a odhodláním. Každý z hráčů je ochotný se obětovat pro společný úspěch.

Ten, kdo zrovna nehraje, ví proč. Když pak dostane šanci, umí se za ni odvděčit. Tak jako Michal Frydrych proti Ostravě nebo třeba Mick van Buren proti Seville. Jasně to dokumentoval právě postupový gól v prodloužení odvety osmifinále Evropské ligy proti nejúspěšnějšímu klubu v historii soutěže.

Mimochodem pamatujete, jak po odvolání Jaroslava Šilhavého někteří fanoušci Slavie nového trenéra nevítali úplně s otevřenou náručí? Teď už se mezi nimi najde jen málokdo, kdo by Jindřicha Trpišovského nevynášel do nebes. Spokojený může být ale i Šilhavý. Reprezentace pod jeho vedením pookřála a fotbaloví fanoušci s napětím očekávají, jak si národní tým povede v nadcházejících duelech proti Anglii a Brazílii.

Užívejme si tyhle časy. Nemusí se totiž hned tak opakovat. Rozdíly mezi českými kluby a nejlepšími týmy Evropy se i díky nedávným změnám v pohárových soutěžích zvětšují. Proto je postup Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy ohromným úspěchem. Pro fanoušky týmu z Edenu o to větším, že zažívají naprosto opačné pocity než před čtyřmi nebo pěti lety.

Není to tak dávno, co tradičnímu českému klubu dokonce hrozil sestup z ligy. Teď ale ve čtvrtfinále Evropské ligy Slavia poměří síly s londýnskou Chelsea, která je jasným favoritem. Podle sázkových kanceláří má dokonce největší šanci celou soutěž vyhrát. Jenže podobné to bylo i před soubojem se Sevillou.