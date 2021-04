Vždyť to přeci jede. Někdy. Někomu. Stát občany týrá online formuláři s pachutí papíru

Zažil to asi každý. V práci nebo ve škole. Posadili ho před počítač dávno za hranou životnosti a řekli: „Tohle teď budeš používat.“

Sice to byl křáp se zamatlanou klávesnicí, na kterém všechno nesnesitelně trvalo a v mezičase to dvakrát spadlo, ale s vypětím všech sil na něm člověk udělal, co musel. A právě to byl důkaz, že netřeba cokoli měnit. Vždyť to jede.

Přesně tak vypadá online komunikace stát-občan. Úřad nás posadí před nepříliš zdařilý pokus o překlopení papírového formuláře do elektronické podoby a zavelí: „Vyplňuj!“ A člověk vyplňuje. Protože ví, že musí.

Elektronické sčítání lidu se i po výpadku potýká s problémy. Vyplněné formuláře nejdou odeslat Číst článek

Užívají si to hlavně podnikatelé: daňové přiznání, kontrolní hlášení k DPH, statistické výkazy, sociální pojištění… Tohle všechno se vyřizuje online a bez výjimky prostřednictvím nepřehledných stránek, které člověku rozhodně nic neusnadní a všechno v nich trvá.

Když v sobotu ráno zkolabovalo sčítání lidu, šlo o banální chybu ve vyhledávači adres. Nikdo s předstihem neotestoval, co se stane, když tam přijde hodně lidí. A nebyla to zjevně jediná část, která potřebovala předem vyzkoušet.

Sice stále nevíme, jestli aplikace vydrží nápor veřejnosti, ale tohle vysvětlení výpadku je trochu uklidňující - bug v aplikaci přetížil lookup adres v databázi.



Osobně bych tipnul špatné/neexistující indexování, kdy každý znak ve formuláři udělal full table scan RÚIANu. 2/3 — Ondřej Kokeš (@kondrej) March 27, 2021

Samotnému mi nešel sčítací formulář poslat ani o den později a po několika opakováních. Nejdřív jsem se rozčílil. Pak jsem si pohrával s myšlenkou, že se na to vykašlu a o případnou pokutu se budu furiantsky soudit.

Nakonec jsem si ale vzpomněl, jak často v datovém oddělení iROZHLAS.cz používáme data od českých statistiků (pravidelně) a jak často nám na úřadě vyšli vstříc (vždycky). A tak jsem strávil pěknou hodinkou opakovanými pokusy o vyplnění formuláře, při každém jsem si uložil, co přesně můj počítač statistickému úřadu posílal. Pak jsem výsledky mezi sebou porovnal.

Tohle byl 5. pokus, @statistickyurad.



Ještě to zkusim jednou zejtra a pak to bude papírovej formulář, vyfocenej mobilem, vyplněnej v malování, vytisklej černobíle nakřivo na hnusnej papír, a poslanej vašemu řediteli do vlastních rukou. S dodejkou. pic.twitter.com/TZYQAqlb4i — Jan Cibulka (@jancibulka) March 27, 2021

Stálo to za to, protože tahle chyba nejspíš blokovala i další uživatele, kteří se k formuláři přihlašovali státní elektronickou identitou a měli tu smůlu, že se kvůli přetížení serverů nepodařilo vyplněný dotazník poslat napoprvé. Nakonec jsem našel chybu v kontrole formuláře, nahlásil ji Českému statistickému úřadu, ten zas dodavateli a ten to opravil.

Pokud jste se při #scitani2021 přihlašovali @eIdentitaCz a při odeslání to kleklo, tak už vám ten formulář (možná) nepůjde odeslat ani teď.



Řešení je přihlásit se jiným prostředkem (například OP) a celé to vyplnit znovu. — Jan Cibulka (@jancibulka) March 28, 2021

Dobře to dopadlo? Spíš ne



Jenže nutnost opravovat za běhu tak zásadní projekt od tak primitivních chyb nejde odbývat konstatováním „vždyť to jede“. Ano, lidi se s tím nějak poprali, a kdo ne, ten se sečte na papíře, aby neriskoval pokutu. Kvůli mizernému formuláři zůstalo naštvání na sčítání samotné, které je i v době modernějších metod potřeba.

Podobně jsme se skřípěním zubů skousli příšerný e-shop na dálniční známky, datové schránky, ze kterých vám za tři měsíce zmizí dokumenty, polofunkční registraci na očkování proti covidu a naposled i daňový portál, kde se za jednou příčetně vypadající stránkou schovávají nechvalně proslulé růžové formuláře.

Když jde o elektronické úřadování, zjevně jsme ještě nedospěli k poznání, že online službám, které „přeci jedou“, se každý radši vyhne.

Jestli letos zájem o webové sčítání šéfa statistického úřadu překvapil, tak příště bude mít klid – po téhle zkušenosti plno lidí zas pošle starý dobrý papír. A všichni se pak složíme na armádu úředníků a strojů, kteří to celé zase převedou do elektronické podoby. Proč to taky řešit, vždyť to nějak jede.