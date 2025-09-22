Slováci půjdou o třech svátcích do práce. Státní rozpočet to ale nezachrání
Bude to bolet, ale nebude to léčit. Všechno špatně. Tak komentoval jeden ekonom konsolidační balíček, který minulý týden schválila slovenská vláda Roberta Fica. Se způsobem, jak dát do pořádku veřejné finance, nesouhlasí opozice, demonstrovaly proti němu desítky tisíc lidí po celém Slovensku, nad jednotlivými opatřeními kroutí hlavou ekonomové.
Všichni se ale shodnou, že je nezbytné se státním rozpočtem a celkovým dluhem něco dělat. I proto, že Evropská unie vede se Slovenskem, členem eurozóny, řízení kvůli nadměrným rozpočtovým deficitům. I Česko má veřejný dluh v mnohem lepším pořádku.
Petr Šabata: Slováci půjdou o třech svátcích do práce. Státní rozpočet to ale nezachrání
Ficův kabinet schválil konsolidační balík s 22 body, který by měl většinou díky vyšším daním a odvodům přinést rozpočtu 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Proč je potřeba, když současná vláda už dva takové prosadila?
V součtu všech tří je to už 170 miliard korun – přitom konsolidační balík vlády Petra Fialy (ODS za Spolu) z roku 2023 mířil na nové příjmy a úspory za 150 miliard.
Premiér Fico hlásá, že za špatné veřejné finance nesou vinu vlády, ve kterých seděla současná opozice. To ale jen menší část pravdy.
Lidé musí šetřit, Fico peníze rozhazuje
Například nezávislá rozpočtová rada upozornila, že minulé balíčky měly pouze jednorázový dopad a navíc – Ficova vláda zároveň rozhazuje.
Jedním z ozdravných kroků je teď zmrazení 13. důchodů na tři roky. Jenže tyto 13. důchody pro všechny příjemce penzí zavedla právě tato vláda.
Většina ekonomů rovnou říká, že aktuální balíček je zpackaný stejně, jako byly ty dva předchozí.
Hlavní výtka zní: Stát opět zvyšuje už tak vysoké zdanění práce, které bude brzdit hospodářský růst, a vláda takřka nešetří na svém provozu.
Návrh, který se nyní ve zrychleném režimu projednává v Národní radě, počítá s vyššími zdravotními odvody pro zaměstnance i živnostníky, s progresivním daněním příjmů, s přeřazením některých potravin do vyšší sazby DPH na 23 procent. Za velký omyl považují experti zavedení odvodů pro živnostníky s nízkými příjmy.
Pracovní svátky?
Bouřlivá debata se stále vede kolem státních svátků. Ty by se sice nerušily, ale lidé by chodili do práce – 17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii – natrvalo a jen v příštím roce 6. ledna na Tři krále a 8. května v Den vítězství nad fašismem.
Měly by nově zůstat také otevřené obchody. Přínos pro rozpočet vláda vyčíslila na 230 milionů eur, tedy přes 5,5 miliardy korun, skoro desetinu celého balíčku.
Jenže u Tří králů je kolize se smlouvou s Vatikánem, opozice to celé považuje za amatérství – a na 17. listopad, výročí sametové revoluce, připravuje generální stávku.
Ficova vláda opravdu neodvedla dobrou práci a žádné podstatné ozdravení veřejných financí se opět konat nebude. Premiér má ale řešení: Slibuje miliardy eur pro stát, protože omezí daňové úniky, zlepší čerpání fondů a přiláká nové investice.
To jsou nápady velmi podobné těm z české předvolební kampaně! Strany plánují rozdávat a vysvětlení, kde ty miliardy vezmou, jsou podle ekonomů na vodě.
Malé poučení ze Slovenska tedy zní: Po volbách udělají předvolební recepty některým lidem trochu radosti, určitě nebudou léčit a po čase budou většinu společnosti hodně bolet.
Autor je šéfredaktor deníku Právo
