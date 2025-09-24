Slovenské opozici končí první poločas zápasu, zatím ale předvedla spíš pasivní hru
Slovenská opozice začala po letní přestávce opět organizovat protestní shromáždění na slovenských náměstích. Na těch posledních se dohromady sešlo asi 20 tisíc lidi. Účastníci tak přišli vyjádřit nesouhlas s konsolidačními opatřeními, které připravil ministr financí Ladislav Kamenický. Ty počítají mimo jiné se zvyšováním daní, zmrazením platů ve státní správě nebo rušením volna během některých státních svátků.
Nespokojenost občanů se současnou vládou sice narůstá, ale zároveň přibývá těch, kteří už rezignovali a nevěří, že by se v dohledné době mohly věci ubírat lepším směrem. Bezmoc a pasivita jsou možná horší než nespokojenost.
00:00 / 00:00
Kamila Pešeková: Slovenské opozici končí první poločas zápasu, zatím ale předvedla spíš pasivní hru
Zároveň mohou být také vnímány jako určitá obrana vůči dalšímu rozdělování ve společnosti, které šlo v minulosti často napříč rodinami.
Jak se totiž ukazuje, demonstrace nepřinášejí ten efekt, který od nich organizátoři očekávají. Nedokážou totiž vyústit do nějaké změny.
Když po smrti Jána Kuciaka v roce 2018 požadovali Slováci na náměstích odstoupení tehdejšího premiéra Roberta Fica, jejich tlaku ustoupil, a skutečně rezignoval. Dnes, kdy je Fico opět předsedou vlády a poučený z minulosti, by už podobný krok neudělal.
To všechno se na Slovensku všeobecně ví. Pokud tedy nelze čekat předčasný konec Ficovy vlády, jak si ho přejí mnozí nespokojení občané, musí opozice vyvíjet i další aktivity. A to i takové, které svým efektem nejsou sice vidět hned, ale dlouhodobě se Ficovým odpůrcům mohou vyplatit.
Šimečkova matka podává trestní oznámení na Fica za to, že ji obvinil z podvodu v hodnotě 3,1 milionu korun
Číst článek
Dokonce by se dalo říct, že to není žádná věda. Stačí se inspirovat tím, co dělala strana SMER, když byla v opozici.
Jezdila za občany i do menších míst na venkově a diskutovala s nimi. Dávala jim tak pocit, že se o ně a jejich problémy zajímá. Současná opozice ale stále jakoby přešlapuje na místě a tápe, jakým směrem se vydat.
Namísto toho se věnuje malicherným dohadům, kdo by na jejich demonstraci měl, nebo neměl promluvit.
Jestli má mezi opozicí místo i expremiér Igor Matovič, který je známý svým aktivistickým stylem, ale jeho minulé působení v čele vlády dodnes mnozí Slováci považují za hotové fiasko. Případně, jestli generální stávku, která se plánuje na 17. listopad, mají ohlašovat politické strany, či nikoli.
Poločas vládnutí
Za pár dní to budou přesně dva roky, co na Slovensku proběhly parlamentní volby. Takže by se sportovní terminologií dalo říct, že souboj opozice versus vláda je právě v poločase. Znamená to ale také, že se blíží ty další, a je potřeba už na ně myslet.
Šéf tajné služby na Slovensku čelí nařčení z plagiátu. Má stejnou školu jako exministryně Malá
Číst článek
Třeba tím, že opozice začne uvažovat o tom, v jaké podobě bude Ficově vládě v kampani čelit. Zda v nějakém jednotném bloku, nebo samostatně, každá strana za sebe.
Anebo jestli plánuje formulovat nějaký krátkodobý program, co chce uskutečnit během prvních sto dní ve vládě.
Tam nemusí jít o nějaké zásadní reformy, ale klidně o maličkosti, které občanům mohou ulehčit jejich běžný život a zároveň by tolik nestály. I to může být cesta, jak si zase pomalu získat jejich důvěru, že změna k lepšímu je na Slovensku stále možná.
Starostové sklízejí, co v předchozích měsících a letech zaseli
Lukáš Jelínek
Jeden úřad ovládne všechno? Stavební špunt leží jinde
Julie Hrstková
Od Putina odchází věrný muž Kozak. Se začátkem války na Ukrajině nesouhlasil
Libor Dvořák
Slováci půjdou o třech svátcích do práce. Státní rozpočet to ale nezachrání
Petr Šabata