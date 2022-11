Na Slovensku hodnotí listopadové události kladně jen 48 procent lidí

Slovenská veřejnost se v pohledu na výročí 17. listopadu 1989 někdy lišila od pohledu v českých zemích. Letos poprvé klesl na Slovensku pod 50 procent počet těch, kteří 17. listopad vnímají pozitivně. Ukázal to nedávno zveřejněný průzkum. Dnes hodnotí sametovou – na Slovensku označovanou jako něžnou – revoluci kladně 48 procent občanů, zatímco ještě před rokem to bylo o deset procent více. Komentář Praha 6:29 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Listopad 1989 v Bratislavě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

I když se na samotných událostech listopadu mohlo sotva něco změnit, protože to jsou fakta, která se udála, změnil se pohled lidí a jejich hodnocení.

Pád totality a jeho přínosy vnímají mnozí hlavně z hlediska materiálního. Nostalgicky vzpomínají na nízké ceny v obchodech v dobách reálného socialismu. To, že kdysi v nich nebylo pořádně co koupit, si nechtějí připustit. Stěžují si na absenci politické, sociální, ale i celospolečenské stability.

Zvykli si na výhody demokracie a zapomínají, že dnešní možnost kritizovat poměry a vládu nebyla před lety vůbec myslitelná. Naopak, mnozí volají po jakési autoritě, která by všechny problémy vyřešila za ně, a oni se nemuseli o nic starat. Jako by nepochopili základní principy demokracie, po které tolik v listopadu 1989 volali, a sice že demokracie je především také spojena s odpovědností za vlastní konání. Znamená to schopnost uvědomovat si jeho důsledky.

17. listopad a voliči Smeru

Průzkum ukázal, že kritický názor na listopadové události mají lidé s nižším vzděláním a důchodci. To není úplně překvapivé, k podobným výsledkům by sociologové určitě dospěli i jinde.

V případě Slovenska je ale specifické, jak moc negativně na 17. listopad nahlížejí příznivci opoziční strany Smer bývalého několikanásobného premiéra Roberta Fica. Třetina z nich hodnotí záporně vývoj, který následoval po 17. listopadu. To je dokonce výrazně silnější skepse, než jakou lze najít mezi příznivci radikální pravice, včetně fašistů Mariana Kotleby. Skoro to svádí k poněkud provokativní otázce, která z těch stran je více protisystémová?

Nejde ale jen o čísla průzkumů. Jsou s nimi spojeny i zcela konkrétní důsledky. Ficův Smer má totiž po příštích volbách znovu nakročeno do vlády. Sice to pravděpodobně nebude z pozice nejsilnější strany, ale přesto může v budoucím vládním uspořádání hrát klíčovou roli.

Co pak přijde? Omezí se politici Smeru jen na kritiku 17. listopadu a pokusí se o opětovné zrušení tohoto dne jako státního svátku? Anebo podniknou Ficovi lidé konkrétní kroky, aby vytvořili iluzi, že na Slovensku se vše vrací do starých dobrých časů regulovaných cen a všeobecného nedostatku, jak tomu bylo v posledních letech před pádem komunismu? I do takovýchto poloh se, bohužel, úvahy o výročí 17. listopadu na Slovensku dostávají.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu