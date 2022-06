Co má na mysli prezidentka Čaputová, když mluví o zrádcích na druhou

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mluví v rozhovoru pro Český rozhlas Plus krásně o hrdinství a hrdinech slovenských i českých – osobně se jí dotkl osud Milady Horákové – a také o statečnosti zdravotníků za pandemie nebo Volodymyra Zelenského za války Komentář Praha 17:55 6. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Ale zapadnout by neměla ani její slova o zrádcích, která jsou mrazivě přesná a aktuální.

Na otázku, zda by někoho z nedávné bouřlivé slovenské minulosti označila za zrádce, odpověděla: „Zrádce je velmi silné slovo a se silnými slovy je třeba nakládat přiměřeně opatrně a zdrženlivě. Pro mě má i právní rozměr, jsem právnička. Na Slovensku jsou momentálně vyšetřováni lidé, kteří podle obvinění kolaborovali s jinou státní mocí, například sloužili ruské propagandě. Je možné, že zanedlouho soud řekne ano, nebo ne, zda naplnili skutkové podstaty toho, co se v právním smyslu považuje za zradu.“

Tak vypadá dnešní slovenská realita, ale Zuzana Čaputová pokračovala, že v lidovém, neprávním slova smyslu podle ní zradí každý, kdo se zpronevěří svému poslání nebo funkci. A pokud je to člověk, kterému byla svěřena veřejná moc, pak taková zrada je zradou na druhou. Protože má dalekosáhlé důsledky na život celé země.

Důraz na poctivou službu

Taková definice je ovlivněná slovenskou realitou posledních 30 let: Vladimír Mečiar tlačil zemi na východ se vším všudy, nikoli na západ, na sklonku éry Mikuláše Dzurindy se objevila causa Gorila a trojnásobný premiér Robert Fico dovedl takřka k dokonalosti to, co exprezident Andrej Kiska později nazval mafiánským státem.

Před pár dny byl bývalý šéf slovenské speciální prokuratury pravomocně odsouzen k osmi letům za korupci. V různé fázi trestního stíhání jsou pak případy desítek soudců, prokurátorů, policistů, včetně těch v minulosti nejvýše postavených. Byli obviněni ze zneužití pravomocí veřejného činitele, korupce, vydírání…

Za své zrádce na druhou, kteří se zpronevěřili poctivé službě Slovensku zemi, platí Slováci vysokou cenu i dnes – v podobě nedůvěry ve vlastní stát a konkrétně třeba odchody mnoha mladých lidí do zahraničí.

Proto ten Čaputové důraz na poctivou službu a nekompromisní pojmenování pro ty, kteří se jí zpronevěřili.

Když přehlédneme těmato očima českých 30 let, není obrázek o mnoho lichotivější: divoká 90. léta, opoziční smlouva, tunelování, korupce na nejvyšších místech, zasloužené pády vlád po aférách, zvláštní mocenské centrum na Pražském hradě. Cenou za tyto zrady na druhou je v Česku vedle ztráty důvěry i zanedbaný nefunkční stát, na který občané doplatili během pandemie a znovu doplatí v každé příští krizi.

Ale vraťme se k hrdinům. „Jdeme z jedné krize do druhé a to přirozeně hrdinství vyžaduje. A je skvělá zpráva pro obě naše země, Česko i Slovensko, že hrdiny nacházíme,“ poznamenala prezidentka Čaputová.

Stačí v těchto dnech poslouchat sérii Hrdinové na Plusu. Anebo pozorovat veřejný život. Najdeme tam hrdiny a dokonce i – hrdiny na druhou.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus