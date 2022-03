Svět se stal velmi nebezpečným a česká jednota je v něm cenná

Slovensko má s Ukrajinou hranici dlouhou 98 kilometrů. Kdyby byla ruská agrese úspěšná, bude to hranice s velmocí, která má jaderné zbraně a v čele všemocného všehoschopného šílence, jak Vladimira Putina označil i Miloš Zeman. O to překvapivější a nebezpečnější je, že se Slovensko nesemklo tak, jak to vidíme v Česku – v politice od prezidenta přes politiky vládní i všechny opoziční i ve společnosti. Komentář Praha 9:36 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sbírka pro Ukrajinu v Dobrušce | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Devět z deseti občanů zastává podle průzkumu pro Český rozhlas názor, že útok Ruska na Ukrajinu je neobhajitelná agrese.

Téměř 70 procent si myslí, že by Česko mělo přijmout všechny uprchlíky z Ukrajiny. V praxi se to projevuje od prvních hodin agrese obdivuhodnou vlnou solidarity, miliony korun ve sbírkách pro Ukrajinu i nabídkou všemožné praktické pomoci.

Slovensko zůstalo rozštěpené. Šéf druhé nejpopulárnější strany Směr a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico v prohlášení k ruské agresi uvedl: „Ruská federace se rozhodla řešit ohrožení vlastních národních zájmů vojenskou silou… Vojenský konflikt na Ukrajině není konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem, je to konflikt mezi USA a Ruskem, jehož obětí jsou běžní občané Ukrajiny.“

Násilí Fico odmítl, ale upozornil, že se Rusko jen učilo od Spojených států, které po roce 1991 opakovaně porušovaly mezinárodní právo.

Svět se změnil

Pár dní před vpádem Ruska na Ukrajinu organizoval expremiér demonstrace proti obranné smlouvě s USA a poté oblepil Slovensko billboardy s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a poslanci, kteří hlasovali pro smlouvu, s nápisem Zradili Slovensko!

Možné nasazení vojáků NATO z Německa a Nizozemí na slovensko-ukrajinské hranici pak Fico komentoval: „Koalice chce přivítat německý Wehrmacht.“

V Česku by měl asi problém se státním zastupitelstvím, jehož šéf Igor Stříž varoval před veřejným schvalováním útoku nebo podporou vedení Ruska, protože to může být trestný čin se sazbou až tři roky.

Na Slovensku je to cynický politický kalkul, protože tam je slovanský a proruský sentiment silnější. Nebýt Slovensko v NATO a EU a být Fico premiérem, byla by to ruka podaná Putinovi.

Jednota proti nevídané agresi je v Česku mimořádně cenná. I když si můžeme myslet leccos o předchozích postojích a obratu Miloše Zemana nebo některých členů opozice, jejich pochopení pro vážnost situace a veřejná prohlášení v klíčových chvílích se prostě počítají.

Stejně tak názory a obdivuhodné odhodlání veřejnosti. Časem se budou drolit – až se zmírní šok z agrese, až přijdou nepříjemné dopady pevného postoje vůči Rusku: ztráta pocitu bezpečí, růst cen, možná potíže s dodávkami energií…

Toto je dost pevná půda pod nohama v obtížných časech, které nejen Česko čekají. Svět se změnil.

Jeden z prvních pokusů a jeho popis učinil pár hodin po invazi pro slovenský Denník N zkušený britský novinář a autor knih o Rusku Edward Lucas:

„Jsme svědky konce světa, v němž rozvinuté země hrály podle stejných pravidel lidských práv, demokracie a respektu k hranicím. Dnes jsme se ocitli v novém světě, kde velké země můžou dělat, co chtějí, a ty menší se s tím musí smířit.“

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus