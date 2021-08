Když slovenský bojovník proti korupci korumpuje lid

Slovenský boj s nemocí covid-19 je běh na dlouhou trať. Země je jednou z málo proočkovaných v Evropské unii, dosud mají druhou dávku o něco více než dva miliony Slováků. Tempo očkování zpomaluje a zájem dostatečně neroste. Proto je na místě otázka, jak v zájmu dosažení kolektivní imunity přesvědčit nebo přilákat další občany. Komentář Praha 13:37 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr financí Igor Matovič představil loterii, která má zvýšit zájem o očkování | Zdroj: Fotobanka Profimedia

To, že vysoký počet Slováků vakcínu odmítá, svědčí o tom, že osvěta státu nevedla k tomu, aby pochopili výhody a smysl očkování.

Slovenské ministerstvo financí teď přišlo s konceptem očkovací loterie, kam se můžou přihlásit všichni naočkovaní. Vyhrát můžou finanční obnos. Ministr financí Igor Matovič (OĽaNO) představil detaily losování, které po prvním dnu přilákalo 160 tisíc lidi.

Losování bude probíhat každý pracovní den a v neděli se v hodinovém televizním pořadu budou rozdávat zvláštní odměny.

Výherci mohou vyhrát dohromady 20 milionů eur, což je v přepočtu půl miliardy korun. Háčkem je, že ti, kdo chtějí výhru získat, musí po telefonu uvést správné heslo, které bude uvedené na obrazovce.

Podle propočtů odborníků by tato akce měla získat aspoň 6000 nových zájemců o očkování, aby se vyplatila. Úvaha je prostá a vychází z toho, že miliony vydané na výhry v loterii vyjdou stát levněji než možná další vlna pandemie vyvolaná nedostatečnou proočkovaností obyvatelstva.

Jak přesvědčí loterie ty, kteří mají z očkování iracionální strach, není jasné.

Je výhra úplatkem?

Covidová loterie jako taková není nic, co by vymysleli přímo na Slovensku. Podobné motivační programy zkoušeli už na jaře v některých státech USA, například v Ohiu. Výsledky byly, mírně řečeno, spíš skromné.

Že by se díky finanční motivaci nějak dramaticky zvýšil zájem o očkování, se prohlásit nedá. Z posledního průzkumu vyplývá, že pouze sedm procent těch, kteří se nechtěli nechat očkovat, by o tom po spuštění loterie začalo uvažovat. Naproti tomu 64 procent lidí v sondáži, který zaštítila Slovenská akademie věd, loterii neschvaluje.

To musel vědět i slovenský ministr financí Matovič. Nedá se vyloučit, že měl ještě další motiv, a tím bylo dát lekci ministru zdravotnictví Vladimíru Lengvarskému, jak že se ta očkovací osvěta má dělat správně.

Mezi oběma ministry je patrná rostoucí rivalita, ačkoli jsou ze stejné politické strany, Matovičova protikorupčního hnutí OĽaNO. Podstatou jejich sporu není ani tak vhodná strategie, jak porazit na Slovensku covid, jako spíš, kdo při tom bude mít poslední slovo. Jestli věcný vojenský lékař na pozici ministra zdravotnictví, nebo populista Matovič, který se stále ještě nevyrovnal s tím, že musel na jaře – vlastní vinou – opustit úřad slovenského premiéra.

Ministr financí Igor Matovič, který je hlavním garantem a propagátorem covidové loterie, si za to vysloužil vlnu kritiky, že se jedná o marketingovou akci s cílem, aby se na něj nezapomnělo.

Další výtka je ještě zásadnější. Pokud lidé, kteří se dosud očkovat nechtěli, by se teď nechali motivovat finančně, dalo by se to chápat jako druh úplatku. Sám Matovič přitom vždycky sliboval, že nepřipustí jakoukoli formu korupce a bude proti ní bojovat.

