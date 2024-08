Když byl před čtyřmi lety zadržen a následně odsouzen k osmiletému trestu někdejší šéf slovenské speciální prokuratury Dušan Kováčik, bylo to svého času na Slovensku považováno za největší úspěch v boji proti korupci, respektive srůstání politické a ekonomické moci s justicí. Komentář Praha 6:29 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dušan Kováčik u soudu v roce 2023 | Zdroj: Profimedia

Prokuratura, kterou Kováčik vedl, sice vyšetřovala nejzávažnější kriminální případy, včetně korupce, jemu samotnému ale byla vyčítána mimořádná pasivita. Během 16 let, kdy stál v čele speciální prokuratury, dozoroval 60 případů, jen u naprostého minima z nich nakonec podal obžalobu. Samotný Kováčik byl následně odsouzený za korupci a vyzrazení utajených informací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Propuštění Dušana Kováčika je symbolem, že boj s korupcí na Slovensku skončil

Před několika dny byl ale bývalý elitní prokurátor propuštěn na svobodu, když o přerušení výkonu trestu rozhodl ministr spravedlnosti Boris Susko. Kováčik si totiž podal dovolání k Nejvyššímu soudu, takže až do okamžiku, kdy se celá věc vyhodnotí, může být na svobodě.

Šéf resortu spravedlnosti odůvodnil rozhodnutí propustit Kováčika slovy, že „v demokratickém státě má každý právo na spravedlivý soudní proces, i bývalý speciální prokurátor“. Tento výrok se dá chápat tak, že Kováčik podle ministra spravedlivý proces neměl. Zjevně si to myslí i premiér Robert Fico, který Kováčikovo propuštění označil za „zákonné a spravedlivé“.

Ficovi zůstal věrný

To, že je v zájmu současné vlády, aby se Kováčik dostal na svobodu, je zřejmé i proto, že o něm mluvil Fico na tajně nahraném videu z tzv. myslivecké chaty před třemi lety. Kováčik nikdy vinu nepřiznal, se soudem nespolupracoval a nevyzradil žádné informace. Proto může být ve Ficových očích tím, kdo mu zůstal věrný a nenechal se zlomit ani během pobytu ve vězení.

Měl si odpykat osm let za korupci. Nyní bývalého slovenského prokurátora propustili z vězení Číst článek

Tím to přesně zapadá do Ficova slibu z doby před loňskými parlamentními volbami, že chce osvobodit tak zvané „naše lidi“, tedy všechny s vazbami na jeho stranu Smer, kteří uvízli v sítích protikorupčních vyšetřovatelů.

I proto patřilo k prvním velkým rozhodnutím Ficovy vlády zrušení speciální prokuratury, a to se povedlo zkraje letošního roku. Krátce po propuštění na svobodu Kováčik uvedl, že ti, co ho dostali za mříže, by tam měli sami skončit.

Opozice Kováčikovo propuštění kritizuje a považuje postup ministra spravedlností za zásah do soudní moci. A zároveň si kladou opoziční politici oprávněnou otázku, kdo další z odsouzených se může těšit na své propuštění?

Teoreticky by se totiž mohlo lehce stát, že dalším na řadě by mohl být i kontroverzní podnikatel Marian Kočner, kterého policie viní ze zosnování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

To by nebylo ničím jiným než výsměchem všem těm, kteří tehdy po vraždě obou mladých lidí demonstrovali za slušné Slovensko, a také tímto tlakem dosáhli toho, že se případy korupce na Slovensku už nezametaly pod koberec, ale naopak se začaly velmi aktivně vyšetřovat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu