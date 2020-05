Slovensko uvolňuje opatření. Chybám se neubrání nikdo, ani obyčejný člověk Matovič

Rozhodnutí opírá o pozitivní průběh pandemie i nízká čísla, pokud jde o počty nakažených i obětí. Díky tomu zůstává Slovensko i nadále mezi evropskými premianty. Původní plán, který počítal s uvolňováním ve čtyřech fázích a to vždy ve dvoutýdenních intervalech, vzal prakticky za své.

Teď vláda premiéra Igora Matoviče spojila dohromady druhou i třetí etapu. Po dvou měsících opět fungují kadeřnictví, taxislužby, provoz postupně obnovují knihovny, muzea i galerie. Restaurace mohou být v provozu s posezením na terasách.

Obnoveny, i když za přísných opatření, jsou svatební obřady s účastí do deseti lidí. Pro zemi, kde jsou tradicí někdy až několikanásobně větší svatby než v Česku, to může být zajímavá nová zkušenost.

Obnoveny byly veřejné bohoslužby, které na tradičně katolickém Slovensku přinesly skoro revoluční a nyní hodně diskutovanou změnu: Věřící mají z hygienických důvodů přijímat hostii na ruku, nikoli jako před vypuknutím pandemie, přímo do úst. Čemu se konzervativní kruhy v církvi bránily desítky let, to změnil koronavirus prakticky ze dne na den.

Nepokazit dobrý dojem

Premiér Igor Matovič pravidelně připomíná občanům, že jejich země je evropskou jedničkou. Má to v nich vyvolat hrdost, zároveň ale vést k další disciplinovanosti a dodržování pravidel.

Na druhou stranu čelí výtkám, že rozhodnutí vlády nejsou po právní stránce vždy dokonale ošetřené. Platí to údajně pro vládní nařízení o uzavření hranic, pro které ale neexistuje v legislativě dostatečná opora.

Úřady na Slovensku zrušily karanténu první z romských osad na východu země Číst článek

V minulých dnech se také obrátilo několik veřejně známých osobností, včetně například Milana Lasici a Ladislava Snopka, na premiéra Matoviče, aby souhlasil s otevřením hranic mezi Slovenskem a Českem, a to kvůli velmi úzkým vztahům obou národů.

Nepřehledná zatím zůstává situace v romských osadách, které bývají vzhledem ke dlouhodobě špatným hygienickým podmínkám považovány za časovanou bombu, pokud jde o šíření nákazy. Několik jich už bylo v rámci karantény úplně izolováno od okolního světa, jiné už byly prohlášeny jako uzdravené či imunní. Tady zatím slovenská vláda zdaleka ještě vyhráno nemá.

Slovensko nyní zažívá podobnou zkušenost, jakou si prošli i jinde v Evropě. Je daleko jednodušší uzavřít hranice, omezit veřejný život na minimum a uložit ekonomiku k ledu, než toto po několika týdnech opět probouzet.

Všechno naráz spustit nelze, pokud to nemá skončit v totálním chaosu. Čemu pak dát ale naopak přednost? Proč dát šanci na ekonomické přežití jedné skupině, například kadeřníkům, ale kinům nebo divadlům nikoli? To jsou otázky, které teď bude premiér Matovič slýchat asi nejčastěji.

V zájmu toho, aby nepokazil dobrý dojem, který vláda zatím v krizovém režimu zanechala, by na ně měl odpovídat jasně a neutíkat před těmi, kteří je pokládají. A také se případně nebát přiznat nějakou svoji chybu. Je to lidské a patří to k životu obyčejných lidí, mezi které se slovenský premiér, navzdory své funkci, stále rád řadí.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu