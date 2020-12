Nový slovenský generální prokurátor. Ten, do kterého kabinet vkládá velké naděje

Na Slovensku v těchto dnech koluje na sociálních sítích vtip, který zní takto: Nebylo by lepší zveřejňovat seznam soudců, prokurátorů a policistů, kteří zůstali na svobodě a nikoli těch, co byli zadrženi? Protože výčet těch, co jsou na svobodě, je kratší. Samozřejmě, nelze to brát vážně a jedná se o nadsázku. Zároveň to je ale vcelku smutná vizitka toho, v jakých poměrech Slovensko v uplynulých letech fungovalo. Komentář Bratislava / Praha 6:29 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ti, kteří měli dohlížet na spravedlnost v zemi, měli sami máslo na hlavě a řídili se hlavně svými vlastními zájmy.

Ve společnosti se vytvořila skupina lidí, kteří si byli před zákonem nejen rovní, ale i rovnější. Kvůli korupci se vytvořil celý systém, který zajišťoval fungování privilegovaných. Do něj patřili také někteří zaměstnanci státních orgánů, příslušníci policie nebo justice.

Na odstranění těchto nešvarů a korupce postavil loni celou svou kampaň Igor Matovič. Vždy tvrdil, že Slovensko potřebuje systémovou změnu. Ani ne rok po vítězství ve volbách se mu směrem k tomuto cíli podařilo velmi výrazně vykročit.

Parlament totiž zvolil v minulých dnech nového generálního prokurátora. Úspěchem pro vládu je jeho zvolení i proto, že v minulosti byla právě pozice nejvyššího žalobce předmětem velkých politických tahanic, nejednou kvůli tomu hrozil rozpad vlády. A když už se nakonec povedlo někoho do čela generální prokuratury zvolit, tak se stalo, že ho odmítl jmenovat prezident a přispěl tak na několik let k oslabení činnosti celé prokuratury.

Vražda na objednávku

V obdobě českého nejvyššího státního zástupce vidí současný slovenský premiér klíčovou postavu, která může nastartovat ozdravení celého systému. Zcela v duchu známého pravidla, že „ryba smrdí od hlavy“, má nyní nastat očista justičního systému od shora dolů.

Kandidátů na funkci generálního prokurátora bylo několik, nakonec zvítězil Maroš Žilinka. Ten po podpoře od slovenského parlamentu čeká už jen na jmenování prezidentkou. Žilinka není na Slovensku neznámým jménem. Jako prokurátor měl v minulosti na starosti případy, které souvisely s Marianem Kočnerem a jeho podnikáním.

A právě Kočner měl být tím, kdo si měl objednat Žilinkovu vraždu. Vadila mu prokurátorova nekompromisnost a neúplatnost. Za jeho vraždu byla zaplacena už i záloha 20 tisíc eur, tedy více než půl milionu korun. Jakýmsi bonusem v objednávce měla být také likvidace jeho ženy a dětí. Nakonec se naštěstí žádná z těchto vražd nestala.

Na Žilinkovu nekompromisnost nyní spoléhá vládní koalice. Pokud ale Slovákům úplatnost a s tím související chování vadí, měli by proti tomu začít bojovat sami ve svém nejbližším okolí.

Díky nevšímavosti a strachu mohly dosud ve slovenské společnosti fungovat skupiny lidí, kteří byli kvůli svým finančním zájmům schopni vzít zákon do svých rukou a nepohodlné a nespolupracující nechat zavraždit. Na oslabení těchto skupin ale nestačí pár let a nebude to určitě jednoduchý proces. Velké zatýkání soudců, policistů i podnikatelů v posledních dnech svědčí o tom, že proces nápravy byl nastartován.

