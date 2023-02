Na Slovensku začíná předvolební kampaň. Je to patrné z toho, jak velmi přitvrdila vyjádření některých osobností. Jde především o politiky, kteří jsou dnes v opozici, ale zároveň vedou předvolební průzkumy. Nejvíc je vidět a slyšet bývalý několikanásobný premiér Robert Fico. Komentář Bratislava 16:35 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z kdysi umírněného levicového politika se po odchodu do opozice stal hlasatel extremistických postojů | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z kdysi umírněného levicového politika se po odchodu do opozice stal hlasatel extremistických postojů. Zatímco v dobách, kdy vedl vládu, byl jednoznačným zastáncem Evropské unie, dnes ji považuje za jedno z největších nebezpečí pro Slovensko.

Kamila Pešeková: Slovenský expremiér Fico to zkouší jako Babiš a šíří strach z války

Po lednovém referendu, které mělo uspíšit cestu k předčasným volbám a skončilo pro něj porážkou, inicioval Fico setkání s velvyslanci západních zemí. Informoval je o tom, že opozici na Slovensku údajně hrozí zatýkání. Namísto podpory se mu ale dostalo ze strany diplomatů rázného napomenutí v tom smyslu, aby nešířil nepravdy a lži.

Fico ve své politické rétorice vsadil zcela na emoce, především na šíření strachu mezi občany. Už několikrát si mohl ověřit, že to funguje. Začalo to už během covidové pandemie, kdy se postavil do čela protestů proti vládním omezením. Pár měsíců před ruskou invazí na Ukrajinu pak zase strašil spoluobčany, že obranná dohoda se Spojenými státy, která měla být tehdy podepsána, bude znamenat příchod americké armády na slovenské území.

Šance na revanš

Teď, rok po ruském vpádu na Ukrajinu, zase varuje před tím, že se na Slovensku údajně chystá mobilizace, kdy rodiny přijdou o své otce a syny. Slovenský premiér Eduard Heger Fica napomenul, aby přestal lhát. Ten se tomu akorát vysmívá a vůbec se nenechá vyvést z míry. Od nejvyšších ústavních činitelů země dokonce začal požadovat slib, že nikdy nepošlou slovenské muže bojovat na Ukrajinu.

Jeho počínání v mnohém připomíná Andreje Babiše během nedávné české prezidentské kampaně. I on se snažil vyhrát slibem, že by neposlal vojáky na pomoc Ukrajině. Fico ale jde ještě dál a na současnou válku na Ukrajině pohlíží úplně stejně jako maďarský premiér Viktor Orbán, který otevřeně kritizuje sankce Evropské unie vůči Rusku a už několikrát blokoval jejich zpřísnění. Kdyby byl Fico ve vládě, měl by v něm Orbán zdatného spojence.

Robert Fico pracuje s těmi emocemi svých možných voličů, které jsou těžko ovladatelné. Jeho cílem je získat co nejvíce hlasů v parlamentních volbách, které se uskuteční letos v září, aby se mohl vrátit znovu k moci. On se nikdy nevyrovnal s tím, že ho veřejné protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky vyhnaly z premiérského úřadu. Teď cítí šanci na revanš. Akorát, že si k tomu bere jako rukojmí nejenom své příznivce a voliče, kteří mu věří, že Ficovým vítězstvím nastane ráj na zemi, ale s nimi i celé Slovensko.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu