Slovensko zasáhla další vlna onemocnění covid-19. Počet infikovaných opět stoupá, stejně tak i počet hospitalizovaných. Zatímco v Česku činí počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel 43 lidí, je na Slovensku tato hodnota aktuálně u čísla 144. Komentář Bratislava 9:18 8. října 2021

Vláda stojí před dilematem. Na straně jedné se chce za každou cenu vyhnout opětovnému lockdownu, s kterým by byly spojeny další škody pro ekonomiku i životy běžných lidí.

Kamila Pešeková: Nespokojenost Slováků se současnou situací je zlatý důl pro opozici

Zároveň už vyzkoušela snad všechno, aby zvýšila zájem obyvatelstva o vakcínu. I takové kroky jako zavedení peněžních bonusů či celostátní očkovací loterie zatím nenaplnily původní očekávání.

A cesta, kterou se vydaly některé evropské státy, když vyhlásily povinné očkování pro vybrané profese nebo skupiny obyvatelstva, je na Slovensku nemožná. Na to chybí shoda v nestabilní vládní koalici.

Narazilo by to ale hlavně u velké části společnosti, ve které navíc v posledních měsících sílí hnutí zpochybňující pandemii a všeho, co s ní souvisí.

I díky tomu už nějakou dobu sbírá slovenská opozice usilovně politické body, zejména odmítáním klíčového nástroje, kterým chtěla vláda porazit pandemii, tedy očkování.

Pro opozici je tato situace něco jako politický zlatý důl, protože rostoucí netrpělivost občanů a nespokojenost s celkovou situací jí a jejím lídrům přidává od průzkumu k průzkumu jeden procentní bod za druhým.

Vysoké riziko nákazy

Zástupci opozice vědomě šíří názor, že vakcinace je k ničemu, protože koronavirus nejenomže ze Slovenska nezmizel, ale s příchodem podzimu jeho výskyt mezi obyvatelstvem opět sílí.

Na Slovensku je v současné době 55 procent občanů, kteří nejsou zaočkovaní vůbec. Tím patří země k poslední čtvrtině států v Evropské unii.

V rámci Slovenska je momentálně nejvážnější situace v Žilinském kraji. Krajská nemocnice musela přesouvat kvůli nedostatku kapacit pacienty do zdravotnických zařízení v jiných městech. Intenzivní průběh této vlny je srovnatelný, podle některých snad i horší, než tomu bylo v předcházející vlně před rokem.

Zároveň je Žilinský kraj jedním z těch, kde odpůrci očkování hlasitě nejen křičí, ale dokonce fyzicky brání mobilním očkovacím týmům při vakcinaci v obcích s nízkým procentem zaočkovaných lidí.

Proto se žilinská župa rozhodla z bezpečnostních důvodů pro jistotu nezveřejňovat trasy, kudy se mobilní jednotky budou pohybovat, a požádala o pomoc policii.

Kvůli nepříznivému vývoji pandemie zařadila Česká republika Slovensko mezi červené země, tedy ty s vysokým rizikem nákazy. Ve skutečnosti to znamená, že nezaočkovaní při příjezdu ze Slovenska do České republiky musí absolvovat test a podstoupit karanténu.

Vývoj u počtu nakažených na Slovensku není příznivý. Ale jako daleko větší problém se jeví, že ať už podniknou nyní vládní politici i zdravotníci cokoli, občané jim nevěří.

Opozice, která přesouvá svou politickou aktivitu stále víc na náměstí slovenských měst, se nemusí nějak výrazněji namáhat. Stačí, aby nedůvěru dál rozdmýchávala a čekala, až jí to přinese úspěch při nejbližších volbách. Ty mohou nastat na Slovensku dřív, než by mohlo být současné vládě milé.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu