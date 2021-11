Zatímco státy západní Evropy zaznamenávají rostoucí zájem o třetí dávku očkování proti nemoci covid-19, na Slovensku jsou rádi, když mohou konstatovat rostoucí zájem o teprve první dávku. I tak by se dala shrnout situace, která je v těchto dnech na Slovensku. V zemi má dvě dávky vakcíny zatím jen 45 procent obyvatel a očkování třetí dávkou se teprve rozjíždí. Komentář Praha 6:29 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 na Slovensku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Počet nově nakažených překračuje denně 9 tisíc, kapacita zdravotnických zařízení je téměř naplněná.

Kamila Pešeková: Slovensko je první na světě v šíření nákazy

I proto slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský jednal s Evropskou unií o možnosti převozu pacientů do nemocnic v zahraničí, pokud by ty slovenské už neměly volné kapacity.

I když od začátku týdne platí lockdown pro neočkované, v nejbližší době se nepočítá s tím, že by se situace zlepšovala.

Klíčové je dodržovat platná opatření, uvedl Lengvarský. A to platí dlouhodobě, zatímco v létě bylo na Slovensku výjimečné kontrolovat bezinfekčnost hostů třeba v restauracích, v Rakousku to byla naprostá samozřejmost.

A krátce poté, co Rakousko oznámilo záměr zavést povinné očkování, přišel s návrhem podobného opatření i slovenský premiér Eduard Heger. Ten také kritizuje nedodržování opatření a připouští plošný lockdown, pokud se situace nezlepší.

Dobrou zprávou v této složité době je, že i na Slovensku začal konečně růst zájem o očkování. Během uplynulého víkendu dostalo první dávku 26 tisíc lidí. Banskobystrický region nebo i město Nitra zaznamenali v posledních dnech takový zájem o vakcíny, že jim nestačí jen navýšit kapacity, ale musí otevřít i nová očkovací místa.

Nenaočkovaní jsou obyčejní sobci

Škoda, že se zájem o očkování neobjevil o něco dřív, jinak by se Slovensko v těchto dnech nedostalo na první místo na světě v přepočtu nových případů za sedm dní na milion obyvatel.

Od samého počátku, co se objevily první vakcíny proti covidu-19, se Slovensko potýká s nedůvěrou obyvatelstva v očkování.

Jeho hlasití odpůrci mají podporu nejen u alternativních médií, ale hlavně u slovenské parlamentní opozice. Úkolem opozice je kritizovat vládu, když dělá chyby, a ta slovenská jich udělala celou řadu.

Slovenská opozice se ale rovnou postavila do čela kampaně proti očkování a dělá, jako by nemoc, které na Slovensku podlehlo už 14 tisíc lidí, vůbec neexistovala. Jako by šlo o nějaký výmysl globálních elit a koncernů.

Takže opozice přispívá k paralyzování běžného života v zemi, bere si občany jako rukojmí při prosazování vlastních mocenských politických zájmů.

„Nenaočkovaní jsou obyčejní sobci,“ prohlásila ředitelka banskobystrické nemocnice s tím, že právě kvůli těmto lidem se nemocnice plní a následně se nemůže poskytovat běžná zdravotnická péče.

Vidět dál než za svůj vlastní práh, udělat něco ve prospěch společnosti a myslet dopředu, to je něco – aspoň tak to ukazuje současná pandemie – co se Slováci jako společnost musí ještě hodně učit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu