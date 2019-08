Řídil Slovensko v minulých letech podnikatel Marian Kočner?

Před soudem se zodpovídá pro podezření z mnohamilionového podvodu se směnkami, kterého se měl dopustit vůči soukromé televizní stanici Markíza.

I když jde o závratnou sumu, jedná pravděpodobně pouze o malý zlomek toho, z čeho všeho lze Kočnera trestně stíhat. Na samém vrcholu je podezření, že stojí v pozadí vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které loni otřásly Slovenskem.

Nyní vyšla částečně najevo šifrovaná komunikace mezi Kočnerem a nitranským podnikatelem Norbertem Bödörem, který má úzké vazby na hlavní stranu současné slovenské vládní koalice, sociálnědemokratický Smer. Jeho soukromá bezpečnostní firma získávala zakázky od státu v době, kdy stál v čele ministerstva vnitra druhý muž Smeru Robert Kaliňák.

Nepřekvapí také, že Bödör byl v příbuzenském vztahu s policejním prezidentem Tiborem Gašparem. Měl například přístup do policejních registrů a pro potřeby Kočnera lustroval, koho bylo zrovna třeba.

Smer a Cieľ

Podle policejního spisu z toho vyplývá, že na Slovensku zřejmě řadu let fungovala kriminální síť propojující vlivné podnikatele, politiky, soudce a prokurátory, kteří si pak vzájemně vycházeli vstříc, podporovali se a jeden druhého kryli. A jejich hlavním zájmem bylo, aby se udržel Smer co nejdéle u moci.

Pokud by to nezvládl Smer vlastními silami, měl Kočner připravený plán B, když chtěl údajně založit vlastní politickou stranu, která se měla jmenovat Cieľ. A se Smerem měla těsně spolupracovat.

Strana, kterou stále ještě vede bývalý dlouholetý premiér Robert Fico, má co vysvětlovat. Výše uvedené konstatování nepochází od nějakých nepřejícných novinářů, ale přímo od policistů, kteří začali rozplétat tento hustý spletenec různých vazeb a vzájemných závislostí.

Nejsilnější vládní strana samozřejmě odmítá, že by byla součástí nějakých kriminálních struktur anebo že by s nimi měla cokoli společného. Na konto Kočnera a Bödöra pak uvádí, že pokud by oba podnikatelé skutečně ovládali policii, určitě by teď Kočner nebyl ve vazbě.

Smer ale opomíjí skutečnost, že když policii vedl ještě Bödörův spojenec Tibor Gašpar, bylo Kočnerovo vyšetřování kvůli směnkám odloženo s tím, že se skutek vůbec nestal. Až po výměně v čele policie, kterou dala do pohybu smrt mladého novináře, Kočnerova nedotknutelnost skončila.

Slovensko tak v těchto týdnech a měsících prochází radikální katarzí, při které vypadne ze skříní ještě mnoho kostlivců. Možná skončí celá jedna politická generace a někteří z jejích členů vystřídají Kočnera a spol. na lavici obžalovaných.

Žádná jiná cesta než cesta radikální očista ale není možná. Právě proto, že Ján Kuciak byl ten, který strukturu Kočnerových sítí rozkrýval. A zaplatil za to cenu nejvyšší.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu