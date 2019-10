Milion eur na ovládnutí generální prokuratury na Slovensku

Jméno bývalého slovenského generálního prokurátora Dobroslava Trnky bylo vždycky spojeno s kontroverzemi a spornými momenty ze začátku nového tisíciletí. Teď se ale ukazuje, jak velkého spojence v něm viděli zákulisní hráči a vlivní slovenští podnikatelé, především pak Marián Kočner. Komentář Praha 6:29 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenský generální prokurátor Dobroslav Trnka | Foto: Jan Koller | Zdroj: ČTK

Nejnověji totiž spatřila světlo světa nahrávka, v níž Kočner naznačoval uplácení poslanců s cílem, aby potvrdili Trnku znovu v čele generální prokuratury, i když tehdejší vláda si přála zvolení někoho jiného.

Důvod je prostý. Trnka byl nejvyšším žalobcem země od roku 2004 do roku 2011. Do čela se dostal ještě v dobách, kdy Slovensku vládl Mikuláš Dzurinda. Trnka se pak ale stal známý tím, jak šel po roce 2006 na ruku první vládě premiéra Roberta Fica.

Součástí vlády bylo mimo jiné i Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. To byla strana, která stála v 90. letech u divokých privatizací a jiných podezřelých kšeftů, stejně tak jako u afér, do kterých měli být zapojeni příslušníci slovenské tajné služby.

Trnka a jeho žalobci se ovšem dlouho tvářili, jako by bylo vše v nejlepším pořádku. Bylo proto jasné, že když nastoupila v roce 2010 nelevicová vláda premiérky Ivety Radičové, chtěla se Trnky zbavit. I když měla oficiálně v parlamentu většinu, nedokázala svého protikandidáta prosadit. Ve vládním táboře byl prostě kdosi, kdo nechtěl na stávající situaci nic změnit.

Skutek byl promlčený

Nahrávka, v níž Kočner oznamuje Trnkovi, že dal milion eur za jeho znovuzvolení a další milion prý přihodil spolumajitel investiční skupiny Penta Jaroslav Haščák, hýbe v těchto dnech Slovenskem.

Znovu se tak ukazuje, jak moc byly státní instituce prorostlé s organizovaným zločinem. Prokuratura neplnila svůj úkol veřejného žalobce a garanta zákonnosti ve státě, ale byla prodlouženou rukou a dalo by se říct, že i služkou zbohatlíků, kteří si dlouho mysleli, že si mohou dovolit úplně všechno.

Je dobré, že tyto informace nyní vyplouvají na povrch, protože s tím souvisí politická odpovědnost všech, kteří vykonávali veřejné úřady. Šokující na celé věci je to, že Dobroslav Trnka je i v současnosti pořád prokurátorem.

A zatímco premiér Peter Pellegrini uvedl, že žádnou kauzu zametat pod koberec nebude podle pravidla „padni komu padni“, současný generální prokurátor Slovenska jen konstatoval, že disciplinární řízení vůči Trnkovi zahájit nemůže, protože skutek byl promlčený. Slovensku nezbývá než čekat, jestli se Trnka sám vzdá funkce prokurátora.

Opět se tak ukázalo, jak moc byl Marián Kočner napojený na nejvyšší sféry v justici a dělal si z nich své sluhy a poskoky. Zatím ještě nebylo dosaženo dna, kam by to všechno mohlo dopadnout a od kterého by bylo možné se odrazit a zahájit nápravu. Člověk se jenom nevěřícně ptá, co všechno se ještě může objevit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu