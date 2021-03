Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala demisi dvou ministrů během jediného dne. Z vlády v úterý odešel ministr hospodářství Richard Sulík a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková. Odchod obou ministrů souvisí s pokračující krizí vlády, která trvá už dva týdny a její řešení je v nedohlednu. Komentář Bratislava 6:29 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dvě ze čtyř koaličních stran požadují rekonstrukci vlády. V první řadě ale změnu ve funkci premiéra. Igor Matovič po několika dnech mlčení na veřejnosti a dokonce i na Facebooku oznámil, že je ochotný opustit funkci premiéra, ale jen za určitých podmínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Slovenská vládní krize jako zkouška pro prezidentku Čaputovou

S cílem uklidnit situaci teď koaliční partneři plní tyto podmínky. Takže ministři, kteří požadovali premiérův odchod, teď sami odstupují. A dávají tak najevo, že na tahu je premiér. Pokud myslel svá slova vážně, měl by ve vládě skončit i on sám.

Do táhlé vládní krize se velmi razantně vložila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Když přijímala poslední ministerské demise, předstoupila před novináře a zcela otevřeně vyzvala premiéra k demisi.

Dodala, že vláda není společnost s ručením omezeným, kde se řeší osobní zájmy, ale naopak kde se má vykonávat služba lidem. Připomněla, že jednání o budoucnosti vlády probíhají už týdny, ale že zatím nikam nevedou.

To vše na pozadí aktuální situace, kdy má Slovensko kvůli pandemii přeplněné nemocnice, vyčerpané zdravotníky a stále ještě stovky lidi, kteří zápasí o život.

Nedůvěra před národem

Slova prezidentky Čaputové jsou významná hlavně proto, že nikdy předtím takto otevřeně do nějakého vnitropolitického konfliktu nezasáhla. Když už v nedávné minulosti reagovala na aktuální dění, stávalo se tak spíš formou náznaků. Tentokrát to ovšem bylo z její strany řečeno přímo.

Matovičovu vládu opouští další dva ministři z koaliční SaS. Demisi podali šéfové školství a diplomacie Číst článek

Čaputové vystoupení tak v něčem připomnělo razanci, s jakou vstoupil před třemi lety do tíživé společenské situace tehdejší prezident Andrej Kiska. Bylo několik týdnů po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, když vyzval Kiska v televizním projevu tehdejšího premiéra Roberta Fica, aby odešel z čela vlády.

Prezidentova slova byla hodnocena tak, že zazněla v pravou chvíli. Fico nakonec skutečně odešel, avšak s tím, že začal na prezidenta útočit a vyhlásil mu jakousi soukromou válku. Neobešlo se to ani bez šrámů na autoritě prezidentského úřadu.

Podobnému riziku nyní čelí i prezidentka Čaputová, když se tak výrazně postavila proti premiéru Matovičovi a před celým národem mu vyslovila vlastně nedůvěru. Co se stane, když ji nevyslyší a bude její výzvu ignorovat? Ona sama ho odvolat nemůže. Přestane s premiérem komunikovat? To nepůjde, protože ke spoustě rozhodnutí potřebuje prezidentka souhlas vlády.

Je to mimořádná situace, která může při neopatrnosti lehce přerůst v hlubokou ústavní krizi. Pro prezidentku Čaputovou tak znamená současná vládní krize pravděpodobně největší zkoušku od doby, co nastoupila do čela státu.

Když se stala Zuzana Čaputová před dvěma lety prezidentkou, uvedla, že slušnost může znamenat i sílu a že není projevem slabosti. Teď její slova projdou tvrdou zkouškou ve slovenské politické realitě.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu