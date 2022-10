Slovenský parlament po opakovaném odkladu potvrdil Igora Matoviče ve funkci ministra financí. Předseda hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) přežil odvolávání v Národní radě. Na to, aby skončil jako ministr, bylo potřebných 76 hlasů poslanců. Za jeho odvolání hlasovalo 73 zákonodárců. Sám Matovič nebyl v parlamentu přítomný, odjel na zasedání ministrů financí EU do Lucemburku. Komentář Praha 6:29 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr financí Igor Matovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jeho nepřítomnost v Národní radě Slovenské republiky se dá vysvětlit dvojím způsobem: Buď si výsledkem nebyl jistý a nechtěl být přítomný okamžiku, který mohl znamenat i jeho ponížení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Posílený slovenský ministr Igor Matovič si bude dovolovat víc než dosud

Jako pravděpodobnější se ale zdá být jiný výklad, a sice že Matovič tušil, že se nenajde dostatečný počet těch, kteří by měli odvahu hlasovat proti němu. Naznačovali to váhající nezařazení poslanci, někteří to přímo dopředu avizovali.

Nejistotu, jak celé hlasování dopadne, vzbudila na poslední chvíli platforma přímo v hnutí OĽANO. Jedná se o skupinu devíti Matovičových poslanců, kterým se nelíbí, jak jejich stranický šéf ve svých parlamentních projevech mluvil o novinářích. V nich prohlásil nejen to, že za pětistovku je na Slovensku možné pronajmout si novináře, aby psal podle objednávky, ale také „Hitler měl přesně takové novináře, kteří měli napsané, jak mají manipulovat s veřejným míněním“.

Předčasné volby na obzoru

Není to poprvé, co Matovič na svoji obranu použil jméno nacistického diktátora. Pokaždé to Matovičovi prošlo. Svým výrokem sice rozčílil vlastní poslance i ty z dalších stran. Ale málokdo z nich to nakonec dovedl do takových důsledků, že by za odvolání Matoviče zvedl ruku.

Slovenská vláda už nemá většinu v parlamentu, v současné krizi je to problém Číst článek

Výsledek parlamentního hlasování je pro předsedu hnutí OĽANO velkým úspěchem a znamená posílení jeho pozice. Až ho budou ostatní zase kritizovat, může poukázat na to, že většina parlamentu si ho nadále přeje vidět ve vládní funkci. Matovičova legitimita, která se opírá o podporu poslanců, znamená, že si bude moct v budoucnu dovolit více než dosud.

To nevěstí nic dobrého hlavně v situaci, kdy je slovenská společnost nebývale rozdělená, nejen v názorech na válku na Ukrajině či na energetickou krizi. Kromě toho všeho ji velmi silně rozděluje i samotný Matovič, který teď po vítězství v Národní radě nemá důvod, aby v něčem ubral. Dá se očekávat, že tím dál přispěje k oslabení veřejného obrazu současné slovenské vlády.

Přitom podle posledního průzkumu veřejného mínění si jen 17 procent lidí myslí, že by měl menšinový kabinet premiéra Eduarda Hegera dovládnout, naopak až 60 procent si přeje předčasné volby. Vidí v nich pravděpodobně vysvobození z marasmu, ve kterém se slovenská společnost nachází. Otázkou ale je, jestli by po nových volbách přišla na Slovensku k moci nějaká skutečně lepší vláda. Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu