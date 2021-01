Slovenská policie bude mít nového prezidenta. Podaří se její očista?

Když se první dny roku 2021 rozletěla Slovenskem zpráva o smrti bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského, způsobila zemětřesení. A to proto, že pár měsíců poté, co odešel z funkce, byl generálmajor policie nejen obviněn z přijímání úplatků, ale posléze i zatčen. Ve vazbě se později zranil a nakonec i pokusil o sebevraždu. Den po tomto pokusu nakonec zemřel. Komentář Praha 6:29 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Kovařík, nový slovenský policejní prezident | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podobně dramatické příběhy se začaly objevovat s určitou pravidelností, především od smrti novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Řadu z nich s sebou přinesl boj proti korupci. Když se běžných Slováků ptáte, co si o takových událostech myslí, často jen pokrčí rameny, případně dodají, že už se nediví ničemu.

Ambici tento stav změnit měla současná slovenská vláda, když před necelým rokem nastupovala do úřadu. Hlavní prioritou kabinetu Igora Matoviče byl boj proti korupci, a i když nakonec Slovensko musí svádět boj s koronavirem, byla země především ve druhé polovině roku 2020 svědkem velkého zatýkání soudců, prokurátorů i policistů, kteří byli obvinění z korupce.

Mít autoritu a prokázat nezávislost

Kromě reformy v justici by to měla změnit i reforma policie. Ta by měla začít jmenováním nového policejního prezidenta. Slovenský parlamentní výbor doporučil jediného kandidáta. Sáhl po kontinuitě, protože je jím Peter Kovařík, který už byl pověřený dočasným vedením policie.

Kovařík vidí jako jednu ze svých priorit zvýšení důvěry občanů v policejní sbor. V současnosti totiž policii nedůvěřuje až 55 procent Slováků. Možná ještě daleko dramatičtější může být situace mezi samotnými policisty. To ale bohužel žádná veřejně dostupná analýza neukáže, protože by to nebylo moc pozitivní čtení. Loňské zátahy proti vysoce postaveným důstojníkům policie zcela určitě na vzájemné důvěře nepřidaly.

Ve slovenské policii tak i nadále zřejmě soupeří jednotlivé složky, různá regionální velitelství a jejich šéfové. A v neposlední řadě i ti, kteří i nadále mohou tesknit za starými časy, kdy mělo vedení policie blízko dlouholeté vládní straně Směr, a těmi, co nejpozději po Kuciakově vraždě dospěli ke stavu, že nějaká zásadní změna je nevyhnutelná.

Nový šéf slovenské policie Kovařík tak má nelehký úkol. Ze všech těch protichůdných a často i vzájemně si konkurujících skupin v policii znovu vytvořit jeden funkční sbor.

Především ale bude muset dokázat, že si umí zjednat potřebnou autoritu, směrem dovnitř i navenek. Dovnitř, pokud jde o očistu od nánosů korupce. Směrem navenek musí prokázat nezávislost i ve vztahu k vládním politikům, kteří ho do čela policie navrhli.

