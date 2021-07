Jak odpůrci očkování chtěli dobýt slovenský „Kongres“

O co vlastně šlo? Slovenský parlament zrovna projednával novelu zákona, podle kterého by měli očkovaní občané řadu výhod oproti neočkovaným.

A protože je na Slovensku poměrně vysoký počet těch, kteří vakcíny z principu odmítají, pokusila se militantnější část odpíračů očkování, „vyzbrojena“ kečupem a vajíčky, překonat policejní zátarasy a vniknout do parlamentní budovy.

Policie sice byla zpočátku zaskočena, ale nakonec se jí parlament i díky použití slzného plynu podařilo uchránit. Kdyby nešlo o tak závažnou věc, mohlo by to vypadat vlastně až komicky.

Odmítnutí očkování

Ve skutečnosti to ale byl zuřící dav, který byl přesvědčený, že je nositelem jediného správného pohledu na věc, a to sice, že očkování je škodlivé a je ho třeba odmítnout. Za zmínku stojí, že byl podněcovaný politiky opozičního levicového Smeru, kteří kráčeli po boku Kotlebových fašistů.

Stejné motivy byly i za pokusem domoct se setkání s veřejně známými zastánci očkování, když odmítači vakcinace zvonili u nich doma. Šlo například o hlavního hygienika, infektology a odborníky, kteří podporují vakcinaci. Odpůrci se snažili o konfrontaci, ke které ani v jednom případě nedošlo. Přesto se ale pokusili vytvořit nátlak tím, že narušili jistotu, jakou je jejich soukromí.

Selhání představitelů

Lehkost, s jakou se někteří Slováci nechají přesvědčit a zlákat k očkovací skepsi, je velmi nebezpečná. Nejenže nedokážou domyslet důsledky svého konání a můžou ohrozit zdraví lidí ve svém okolí, ale také mohou být jednoduchým nástrojem dezinformačních kampaní. Včetně těch, kterým zrovna nemusí jít o prospěch Slovenska a jeho obyvatel.

Jinak by přece neposilovaly zmatek mezi lidmi, kteří čekají, až jim někdo řekne, co mají dělat – a co si mají myslet. Patří určitě k chybám nejvyšších představitelů státu, církví, odborů nebo jiných zájmových sdružení s velkým vlivem na společnost, že nedokázaly v souvislosti s koronavirovou krizí vytvořit v zemi klima, které by nebylo tak vyhrocené.

Slovenská policie sice dokázala zabránit, aby protestující pronikli do parlamentu, přesto ale jejich demonstrace nakonec dosáhla svého. Jedna z vládních stran, populistické hnutí Sme rodina milionáře a předsedy Národní rady Borise Kollára, pod tlakem protestujících původně oznámila, že pro zákon zvýhodňující očkované ruku nezvedne. Vládní koalice pro původní návrh nedostala podporu v parlamentu. V souboji s odmítači očkování tak prohrála 0:1.

Po dlouhém jednání se však vládní koalici podařilo dohodnout se na kompromisním návrhu a výhody pro očkované byly v neděli parlamentem schváleny i díky hlasům Kollárova hnutí.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu