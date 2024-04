Ficova politika na všechny čtyři světové strany

Východoslovenské Michalovce, které leží jen pár desítek kilometrů od hranice s Ukrajinou, se staly dějištěm společného zasedání vlád Slovenska a Ukrajiny. Není to poprvé, co se kabinety obou států takto sešly od chvíle, kdy se loni na podzim stal Robert Fico premiérem. V tomto formátu se potkaly už před časem, v ukrajinském Užhorodu. Komentář Praha 6:29 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společné zasedání vlád Ukrajiny a Slovenska v Michalovcích, premiéři Denys Šmyhal a Robert Fico | Zdroj: TASR / Profimedia

Na první pohled to vypadá jako paradox. Zatímco společné zasedání vlád Česka a Slovenska bylo pozastaveno, a to kvůli rozdílným pohledům jejich vlád na situaci na Ukrajině, společné jednání té slovenské s ukrajinskou může navzdory tomu proběhnout. A to přesto, že vláda premiéra Fica nevystupovala ve vztahu k Ukrajině tak vstřícně jako předcházející vlády Eduarda Hegera nebo Ľudovíta Ódora.

Jako opoziční politik se kdysi Fico silně vymezoval vůči dodávkám zbraní na Ukrajinu, ale také vůči bezcelnímu dovozu ukrajinských zemědělských produktů, včetně obilí, které má ohrožovat slovenské zemědělce. I ve funkci premiéra to Fico opakuje při každé příležitosti.

Zároveň si však po společném zasedání obou vlád v Michalovcích pochvaloval, že rozhovor s jeho ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem se odehrál v konstruktivním duchu. Novinářům poté slovenský premiér vyjmenovával, na čem všem se obě vlády dohodly a tvářil se přitom spokojeně. Je to určitě lepší, než kdyby nebyly obě vlády v kontaktu vůbec nebo se k sobě chovaly podobně chladně, jako je tomu mezi Ukrajinou a Maďarskem, které spolu také sousedí.

Přecházet mezi vlastními postoji

Jak Ficovo chování číst? Možná jako jeden z jeho proslulých návalů pragmatismu, které jsou pro celou jeho politickou kariéru charakteristické.

Skutečnost, že dokáže ke stejnému tématu hovořit různě a mezi svými postoji plynule přecházet, prokázal v minulých letech opakovaně. Například před lety při povinných kvótách na migranty, které jeho vláda odmítala. Aby se ale vyhnula žalobě ze strany Evropské komise, pár běženců nakonec přece jenom přijala.

Podobně je to i s aktuální válkou na Ukrajině. Slovenský premiér sice velkolepě odmítá dodávky zbraní, když tvrdí, že prodlužují válku a vzdalují Ukrajinu a Rusko míru. Ve skutečnosti ale jde pouze o zbraně ze státních zásob, naopak na dodávky dodávané slovenskými výrobci zbraní přímo Ukrajině se zákaz nevztahuje. Jakoby snad v souladu s Ficovou logikou tyto zbraně válku neprodlužovaly.

Chtít politicky vycházet se slovenským premiérem a pochopit ho, znamená dokázat brát v potaz i tyto zdánlivé protiklady, které Ficovi osobně vůbec jako zvláštní nepřipadají. On sám to vyjádřil nedávno docela jasně, když ve slovenských médiích uvedl, že dělá politiku na všechny čtyři světové strany.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu