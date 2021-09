Slovensko je zraněnou zemí, prohlásila Čaputová a vyzvala k soudržnosti. Opozice chystá protesty

Slovensko dnes nutně potřebuje stabilitu a klid založený na pravdě, spravedlnosti i solidaritě. Tak znělo hlavní poselství slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, když hovořila již potřetí od nástupu do úřadu před poslanci parlamentu o stavu republiky. Celé její vystoupení bylo apelem na sjednocení občanů, aby čelili problémům země společně. Komentář Praha 6:30 30. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko dnes nutně potřebuje stabilitu a klid založený na pravdě, spravedlnosti i solidaritě, míní komentátorka | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Slovensko je zraněnou zemí, prohlásila Zuzana Čaputová a vyzvala k soudržnosti. Opozice chystá protesty

Čaputová se dotkla závažných problémů, které Slovensko trápí dlouhodobě a které období pandemie jen zvýraznilo. Ať už jde o nedostatečné kapacity ve zdravotnictví, podfinancovanou armádu, ochranu životního prostředí, ale i problém chudoby a především spravedlivé vyšetření korupčních kauz.

„Jsme dnes svědky toho, jak dvě strany v bezpečnostních složkách, obrazně řečeno, míří na sebe dostupnými kompetenčními zbraněmi,“ řekla Zuzana Čaputová v zjevné narážce na jakousi mocenskou válku mezi slovenskými bezpečnostními sbory, mezi národní kriminální agenturou NAKA a inspekce slovenského ministerstva vnitra, které si vzájemně zatýkaly své příslušníky.

Kočner a Zsuzsová z kauzy Kuciak čelí další obžalobě. Měli chystat vraždy prokurátorů i právníka Číst článek

Prezidentka v projevu volala po uklidnění života v zemi, když mluvila o tom, že „práce se lží, vulgarismy, osobními útoky se už stávají standardem“.

Ficovi popularita roste

Slovenská společnost je v těchto týdnech a měsících silně rozdělená, a to nejen názory na současnou vládu, ale především na správnost očkování, nošení roušek a dodržování dalších opatření.

Vyhrocené emoce využívají a zneužívají především opoziční politici, kteří na tom získávají politické body. Pouhý den před svým vystoupením se prezidentka Čaputová sešla s opozičním poslancem a šéfem strany Smer Robertem Ficem a požádala ho, aby nepodněcoval nenávist ve společnosti. V reakci na to Fico zveřejnil video, kde oznámil, že v říjnu i listopadu bude organizovat po celé zemi protestní shromáždění nespokojených občanů.

Už v minulosti se podobné demonstrace staly místem vyhrocených emocí, kterým se velká část Slováků neumí bránit a lehce se nechá strhnout. Fico by tím ale mohl sledovat ještě jeden cíl. Nemůže zapomenout, že to byly kdysi veřejné protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka, které ho stály křeslo premiéra. Teď se snaží vytvořit u veřejnosti podobnou vlnu emocí v očekávání, že tentokrát mu naopak může pomoct vrátit se do čela vlády.

Jeho strana, která roste v průzkumech veřejného mínění, by byla nejraději, pokud by se v zemi konaly předčasné volby. Ficovi jako jednomu z mála politiků popularita narůstá.

Bývalý premiér tak postupuje bez ohledu na to, že tím přispívá k rozdělování společnosti a ohrožuje její stabilitu. Dokud se to nezmění, zůstane Slovensko – slovy prezidentky – zraněnou zemí.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu