Před rokem zachránil Igor Matovič Slovensko. Kdo teď zachrání Slovensko před Matovičem?

Před rokem proběhly na Slovensku parlamentní volby, od kterých se očekávala velká změna. Tu nakonec i přinesly, ale po roce s novou vládou Slováci zjišťují, že jejich nespokojenost trvá i nadále a že si tu změnu představovali přece jen jinak. Komentář Praha 6:29 3. března 2021

Když před rokem poslanec a šéf strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič porazil dlouholetého premiéra Roberta Fica, byla to senzace. Opozičnímu politikovi se podařilo něco, co bylo zdánlivě nemožné.

Před rokem zachránil Igor Matovič Slovensko. Kdo teď zachrání Slovensku před Matovičem?

Nespokojenost Slováků s vládou strany Smer vedla k tomu, že motivovala i ty voliče, kteří by pravděpodobně k volbám nešli. Vítěz voleb Matovič tehdy použil slova, že „probudil spícího draka“. Voliči ale reagovali spíše na události spojené s šokující vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Aktivistickému politikovi Matovičovi se více než probudit draka podařilo vyvolat v lidech velkou naději na změnu.

Po roce je jeho bilance v čele státu rozporuplná. Z vítězných 25 procent má dnes strana OĽANO podporu 10 procent občanů. Jeho voliči jsou zklamaní, anebo je jejich volba slušně řečeno mrzí. Igor Matovič a jeho kabinet nastoupili do funkce v nelehké době, kdy Slovensko začínalo zápasit s pandemií koronaviru.

Probouzení spícího draka se proměnilo

Po prvotních dobrých výsledcích je dnes na Slovensku situace podobně katastrofální jako v Česku. Vedle českých 20 tisíců úmrtí na covid mají Slováci 7 tisíc. Zdravotnictví kolabuje, přísná opatření vlády nezabírají a především – Slováci ve velké míře vládě jednoduše nevěří.

I proto, že už dávno předtím, než nabyla pandemie tak obludných rozměrů, Matovič a spol. prokázali, že něco jako sebekritika je jim cizí a nejsou na své vysoké funkce zralí. Stačí si vzpomenout, jak se chovali, když vypukly nejrůznější plagiátorské aféry odkazující na neoprávněné používání akademického titulu. Premiér ani další politici si nějaké selhání, třeba že by opisovali během studia a porušovali pravidla, vůbec nepřipouštěli.

A protože jim chybí sebereflexe, považují Matovič a jeho lidé sami sebe za oběti současného stavu. Na to reagovala jindy zdrženlivá prezidentka Zuzana Čaputová, když Igora Matoviče napomenula slovy: „Oběti leží na hřbitovech a v nemocnicích v kritickém stavu.“

Rok s populistickým Igorem Matovičem odhalil ještě jednu věc. Slovensku chybí ve vládě silná politická osobnost, která by se těšila všeobecné autoritě a důvěře a byla by schopna mobilizovat občany tak, aby to mělo správný efekt. Proč taková autorita ve vládě chybí, když Slovensko tyto osobnosti určitě má, je otázkou pro Igora Matoviče.

Poslední zprávou ze Slovenska je, že po poradě s odborníky a zdravotníky země podobně jako v Česku zavádí zpřísnění opatření, včetně povinných respirátorů v MHD a v obchodech i omezení pohybu mimo okres. Pokud tato opatření nezafungují dostatečně, Slováci se připraví na zavření hranic, zastavení výroby a další tvrdá omezení pohybu.

Kdyby tohle všechno před rokem někdo Igorovi Matovičovi řekl, asi by tomu nevěřil stejně jako mnozí jeho voliči. Probouzení spícího draka se proměnilo v boj s drakem, který má několik hlav a boj s ním je nekonečně vyčerpávající. Covidová pandemie na Slovensku ovšem bohužel není pohádkou, a tak nemusí mít jednoduchý a šťastný konec.

Matovič se před loňskými volbami stylizoval do role spasitele, který zachrání Slovensko. Skoro by se po teď po dvanácti měsících jeho vládnutí nabízela otázka, kdo zachrání Slovensko před dalším Matovičovým působením.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu